Nuevo capítulo para el saneamiento ambiental de Bogotá se escribe con tecnología de punta

Avanzar en el saneamiento de Bogotá es un propósito y lección clave que dejaron los últimos dos años en materia hídrica. Así, de manera silenciosa, sin romper ni una sola calle, un grupo de profesionales, técnicos y operarios, contratados por el Acueducto, adelantan la modernización del interceptor sanitario San Francisco, una tubería que a lo largo de 3 kilómetros recoge las aguas residuales de cerca de 40 mil habitantes de la localidad de Teusaquillo.

Los trabajos surgieron para mitigar una problemática reciente en el sector: se evidenció que esta tubería, construida hace más de 40 años, requería la renovación de su estructura en varios tramos con el fin de mejorar su capacidad hidráulica y el transporte de grandes caudales de aguas servidas.

Pero esta tarea no iba a ser fácil: este interceptor (San Francisco) atraviesa una zona clave de la ciudad, donde se encuentran, entre otras, la embajada americana, entidades públicas, hoteles y un sector residencial de Ciudad Salitre.

Tecnología de punta

Para la ejecución de la obra, la Acueducto optó por el empleo de tecnologías de punta como el pipe jacking, auger boring, sliplining y CIPP que disminuyen impactos en la movilidad y generan mayor rendimiento en la ejecución de las obras.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, inspeccionó los trabajos. La gerente explicó que esta obra es crucial para el saneamiento ambiental de la ciudad, “ya que recogerá un caudal medio de 600 litros por segundo de aguas residuales, mitigando el riesgo de inundaciones y malos olores”.

El frente de obra está ubicado en inmediaciones al búnker de la Fiscalía, donde mediante un pozo de lanzamiento, los profesionales instalan la nueva tubería que atraviesa la carrera 50, cerca de la Avenida La Esperanza, sin necesidad de romperla y generar traumatismos en la movilidad.

Cabe resaltar que para el desarrollo de las obras, el Acueducto destinó COP 41.000 millones que incluyen el contrato de obra y de interventoría. En su ejecución se generaron 98 empleos directos.

Los trabajos iniciaron en el mes de agosto del 2024 y ya cuentan con un rendimiento del 61 % en su ejecución, por lo que la proyección es terminar completamente las obras en el segundo semestre de 2026.

