Nuevo carril preferencial en la calle 63: así cambiaría la movilidad en Bogotá

El nuevo carril preferencial de la calle 63 operaría todos los días, las 24 horas, según el proyecto de resolución. Foto: Movilidad

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Bogotá podría sumar un nuevo carril preferencial para el transporte público en uno de los corredores más importantes de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad publicó, para consulta ciudadana, un proyecto de resolución que propone implementar esta medida sobre la avenida calle 63, entre la carrera 122 y la avenida Caracas.

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La iniciativa busca priorizar la circulación de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), mejorar los tiempos de desplazamiento y mitigar los impactos que generan las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en la capital, especialmente las relacionadas con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De acuerdo con el documento, el carril preferencial funcionaría en el lado derecho de cada una de las calzadas del corredor. En sentido occidente-oriente operaría desde la carrera 122 hasta la avenida Caracas, mientras que en sentido oriente-occidente se extendería desde la avenida carrera 50 hasta la carrera 122.

Más de 7.700 usuarios del SITP se beneficiarían

Según el estudio técnico que respalda la propuesta, la avenida calle 63 cumple un papel estratégico dentro de la red de transporte público de la ciudad al funcionar como un corredor de captación y distribución de viajes.

La evaluación realizada por la Subdirección de Transporte Público señala que en este sector se registran aproximadamente 13.500 ascensos y 15.200 descensos de pasajeros durante un día hábil. Además, el área de influencia concentra cerca de 867.910 viajes diarios.

Movilidad estima que la implementación del carril preferencial beneficiaría directamente a unos 7.729 usuarios del SITP al mejorar las velocidades de operación de los buses y reducir los tiempos de recorrido.

¿Qué pasará con taxis, particulares y motociclistas?

Aunque la prioridad será para los buses del SITP, el proyecto define reglas específicas para los demás actores viales.

Los taxis podrán realizar paradas momentáneas sobre el carril preferencial para recoger o dejar pasajeros, siempre que no lo hagan en las zonas demarcadas como paraderos del SITP. Sin embargo, no podrán estacionar, bloquear intersecciones ni afectar la circulación de los buses. Además, deberán transitar por los carriles mixtos ubicados a la izquierda del carril preferencial.

Los vehículos particulares, incluidas las motocicletas, también deberán circular por los carriles mixtos. Solo podrán ingresar al carril preferencial para realizar giros a la derecha, entrar a predios o efectuar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en los puntos autorizados. Tampoco podrán estacionar ni obstaculizar la operación del transporte público.

En el caso del transporte especial y de carga, las condiciones de circulación serán similares a las establecidas para los vehículos particulares.

El proyecto plantea que el carril preferencial funcione las 24 horas del día, de lunes a domingo, desde que entre en vigencia la resolución.

¿Y las bicicletas?

El proyecto señala que en los tramos donde exista infraestructura exclusiva para ciclistas se recomienda utilizarla como opción preferente, debido a que ofrece mejores condiciones de seguridad, comodidad y continuidad para los recorridos.

No obstante, los ciclistas podrán seguir utilizando la calzada, siempre que lo hagan de manera segura y respetando la convivencia con los demás actores viales.

Habrá pedagogía antes de las sanciones

Antes de iniciar la imposición de comparendos, la Secretaría de Movilidad deberá desarrollar una campaña pedagógica para explicar el funcionamiento del nuevo carril preferencial.

Posteriormente, durante al menos 15 días hábiles, quienes incumplan las reglas recibirán únicamente comparendos pedagógicos. Solo después de esa etapa comenzarán a aplicarse las sanciones contempladas en las normas de tránsito.

La vigilancia y el control de la medida estarán a cargo de los agentes de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La ciudadanía puede opinar

Por ahora, la iniciativa permanecerá en consulta ciudadana hasta el próximo 17 de junio a través de la plataforma LegalBog, donde los ciudadanos podrán revisar el proyecto y presentar observaciones. Una vez finalice ese proceso, el Distrito deberá expedir la resolución definitiva y adelantar una fase de pedagogía de al menos un mes, seguida de 15 días hábiles de comparendos pedagógicos. Esto significa que, de ser aprobada, la entrada en operación plena del nuevo carril preferencial no sería inmediata y podría tardar varias semanas mientras se surten las etapas previas de socialización y adaptación para los actores viales.

Con esta iniciativa, el Distrito busca fortalecer la operación del transporte público, mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de Bogotá y aprovechar de manera más eficiente el espacio vial disponible.

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