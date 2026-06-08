Ministerio de Transporte aclara qué pasó con el Tren de la Sabana que se descarriló

Tren de la Sabana se descarriló a la altura de la NQS. Foto: Redes Sociales

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Lo que comenzó como una emergencia que generó alarma entre cientos de bogotanos terminó convirtiéndose en una aclaración oficial sobre lo que realmente ocurrió en el corredor férreo de la NQS. Un día después del descarrilamiento reportado en el Tren de la Sabana, el Ministerio de Transporte aseguró que el vehículo involucrado en el incidente no transportaba pasajeros al momento de la emergencia.

La precisión llegó luego de que durante varias horas circularan versiones según las cuales cerca de 600 personas habrían estado a bordo del tren cuando se presentó el incidente sobre la carrera 30 con calle 63, uno de los corredores más transitados de Bogotá.

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¿Qué dijo el Ministerio de Transporte?

Según explicó el Ministerio de Transporte, la situación se originó tras una novedad técnica detectada durante la operación del servicio turístico. De acuerdo con la información entregada por Turistren, uno de los coches presentó una falla relacionada con su sistema de suspensión y fue retirado preventivamente de la operación en la estación de Usaquén.

Posteriormente, durante la tarde del domingo, una locomotora trasladaba el vagón hacia un taller para realizar las revisiones correspondientes cuando ocurrió el descarrilamiento. La entidad enfatizó que el coche involucrado no continuó prestando servicio durante la jornada y se encontraba vacío al momento del incidente.

La emergencia afectó la movilidad en la NQS

Aunque no hubo pasajeros comprometidos en la emergencia, el incidente obligó a desplegar unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, personal técnico y agentes de tránsito para controlar los riesgos asociados al descarrilamiento y atender las afectaciones en la movilidad.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas y que las restricciones de tráfico se mantuvieron durante varias horas mientras se adelantaban las maniobras para retirar el material ferroviario y restablecer la circulación en el sector.

Continúan las verificaciones técnicas

Tras el incidente, las autoridades y el operador ferroviario iniciaron las revisiones necesarias para establecer las causas exactas de la falla y verificar las condiciones técnicas del material rodante involucrado. Hasta el momento no se han reportado afectaciones en la operación turística habitual del Tren de la Sabana.

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