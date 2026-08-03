Bogotá alista reforma tributaria para recaudar $1,2 billones: cambiarían el predial y el ICA

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La Alcaldía de Bogotá presentará este lunes 3 de agosto ante el Concejo Distrital un proyecto de reforma tributaria, con el que espera recaudar COP 1,2 billones para financiar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. La propuesta contempla una sobretasa al impuesto predial; modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA); alivios para contribuyentes en mora, e incentivos tributarios para promover nuevas inversiones.

De ser aprobada por el Concejo, la reforma entraría en vigencia a partir de 2027. “El corazón de esta propuesta es el alumbrado inteligente, una infraestructura que permitirá transformar a Bogotá en una ciudad más moderna y tecnológica, capaz de detectar a tiempo inundaciones e incendios, contar con cámaras de seguridad conectadas y aprovechar mejor su infraestructura”, afirmó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

¿Quiénes pagarán la sobretasa al predial?

La principal fuente de financiación será una sobretasa al impuesto predial con tarifas diferenciadas según el tipo de inmueble.

La propuesta establece que:

Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no pagarán la sobretasa, salvo aquellos cuyo avalúo supere las 20.000 UVT (cerca de COP 1.047 millones ).

Estrato 4: pago promedio de COP 11.000 mensuales (COP 132.000 al año).

Estrato 5: pago promedio de COP 19.000 mensuales (COP 228.000 al año).

Estrato 6: pago promedio de COP 29.000 mensuales (COP 348.000 al año).

La medida también aplicará a predios comerciales, industriales, financieros, lotes y dotacionales, con tarifas diferenciadas.

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Alumbrado inteligente, la principal apuesta

Según el Distrito, los recursos permitirán modernizar el alumbrado público con tecnología 100 % LED e implementar sistemas de telegestión. Esta infraestructura facilitará la instalación de cámaras inteligentes, el monitoreo de inundaciones e incendios, la optimización de la movilidad, el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo de nuevos servicios tecnológicos para la ciudad.

Cambios en el ICA

La reforma también propone modificar las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para algunos sectores económicos.

Entre los principales cambios se encuentran:

El sector financiero pasaría del 14 al 21 por mil .

El comercio de alcohol y tabaco subiría del 13,8 al 21 por mil .

El comercio de vehículos aumentaría del 6,9 al 11 por mil.

Además, el Distrito plantea simplificar el sistema al pasar de 13 tarifas a siete, con el fin de facilitar las declaraciones y reducir errores.

Incentivos para atraer inversión

El proyecto incluye beneficios tributarios para promover nuevas inversiones privadas. Las empresas que inviertan al menos COP 4.600 millones en activos fijos dentro de alguna de las 92 actividades estratégicas podrán acceder a exenciones progresivas del ICA durante diez años.

También se contemplan incentivos para proyectos ubicados en el Distrito Aeroportuario, especialmente en Fontibón y Engativá, así como beneficios para iniciativas de renovación urbana, arrendamiento especializado y reutilización de edificaciones patrimoniales.

Según las proyecciones del Distrito, estas medidas permitirían atraer COP 78,3 billones en inversiones privadas y generar alrededor de 215.000 empleos.

Alivios para contribuyentes

La iniciativa también incorpora un paquete de alivios tributarios. Entre ellos se encuentra un descuento del 50 % en intereses y sanciones para quienes paguen la totalidad del capital adeudado antes del 18 de diciembre de 2026.

Además, propone eliminar algunos tributos, como el impuesto a la publicidad exterior visual y el impuesto unificado del Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, así como excluir de la retención del ICA por pagos con tarjetas a pequeños contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos.

Ahora será el Concejo de Bogotá el encargado de debatir el proyecto, estudiar posibles modificaciones y decidir si la reforma tributaria se convierte en una realidad para la capital.

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