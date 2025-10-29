Nuevo puente curvo en la Av. 68 con calle 26 ya está en servicio

El puente, de uso exclusivo para TransMilenio, tiene dos carriles para buses articulados y biarticulados; tiene 570 metros de longitud y más de COP $45.000 millones de inversión y permitirá mejorar la movilidad entre el occidente y el centro de la ciudad. Foto: IDU

Desde este miércoles los bogotanos ya pueden usar el nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, una de las estructuras clave del proyecto de la troncal de TransMilenio de la Avenida 68. La obra, de 570 metros de longitud y más deCOP $45.000 millones de inversión, permitirá mejorar la movilidad entre el occidente y el centro de la ciudad.

El puente, de uso exclusivo para TransMilenio, tiene dos carriles para buses articulados y biarticulados. Con su apertura entraron en operación las rutas M85 y P85, que conectan desde la estación Museo Nacional hasta la avenida 68 con Américas, con paradas en puntos estratégicos como Centro Memoria, Quinta Paredes y Salitre El Greco. El recorrido promete reducir los tiempos de viaje en hasta 34 %, beneficiando a más de 85.000 habitantes del sector.

Bicicarriles y arte urbano

Además de los carriles exclusivos, el proyecto cuenta con biciinfraestructura, murales y jardinería urbana. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) implementó un piloto de columnas verdes, con plantas trepadoras como capuchina y manto de María, que, se espera, en menos de un año cubrirán la estructura.

Además, 12 artistas urbanos intervinieron los muros del puente con murales inspirados en las abejas y la biodiversidad bogotana, un homenaje visual al equilibrio ambiental. A esto se suman 18.000 m² de espacio público recuperado, nuevos andenes y ciclofranjas antideslizantes que facilitan el tránsito peatonal y en bicicleta.

La obra fue reconocida con el premio ICCA-ACESCO 2025, en la categoría Puentes, por su solidez técnica y diseño curvo.

De acuerdo con la Alcaldía, el grupo 5 del proyecto, que va desde la avenida La Esperanza (calle 24) hasta la calle 46, ya alcanza un 96,5 % de avance. En total, el proyecto de la troncal de la avenida 68 tiene 17 kilómetros de extensión, divididos en nueve tramos, y registra un avance general del 71,7 %.

Cuando toda la obra esté en funcionamiento —entre 2025 y 2027—, conectará el sur y el norte de Bogotá, mejorando la movilidad para más de ocho millones de personas.

