¿Nuevos bolardos en Bogotá? El nuevo diseño en los andenes de La Candelaria

En medio de las obras que se ejecutan en el popular sector de La Concordia (La Candelaria)y que se retrasaron más de dos años, comenzaron a aparecer nuevos bolardos negros sobre algunos tramos de andén y la entrada el Chorro de Quevedo. Se trata de elementos esféricos de concreto instalados en el centro histórico que llegan a completar las obras de espacio público que tienen como fin, mejorar la accesibilidad de habitantes del sector.

La instalación no pasó desapercibida entre vecinos y transeúntes, pues el color, como la forma, resaltan en la arquitectura del entorno de la ‘Calle del Embudo’ en el Chorro de Quevedo, y la Plaza de la Concordia. Para muchos bogotanos, estos bolardos evocan los instalados por la administración de Enrique Peñalosa, que aunque en muchos lugares cumplían su labor disuasiva para evitar apropiaciones del espacio público, en algunos otros generaban molestias.

En La Concordia, sin embargo, el contexto es distinto. El sector concentra puntos de alta afluencia peatonal como la Plaza del Chorro de Quevedo, la Plaza de La Concordia y la calle de Las Sombrillas, donde a diario caminan más personas que las que circulan en carro. A esto se suma que, durante las obras de reconstrucción de andenes, varios tramos han quedado reducidos o invadidos por cerramientos, obligando a peatones a bajar a la calzada vehicular.

No obstante, algunos residentes advierten que su ubicación debe revisarse con lupa para no reproducir los mismos errores del pasado, especialmente en un barrio donde viven adultos mayores y personas con movilidad limitada.

Sobre esta nueva instalación, el Distrito indicó a El Espectador que este es un diseño aprobado previamente por el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura (IDPC), pues todas las obras de la localidad deben contar con previa aprobado del IDPC e ICANH. En ese sentido, el diseño fue concertado previamente con las entidades y ahora se integrarán en el espacio de La Candelaria. No obstante, queda la duda de si se instalarán en otras partes de la capital o el centro.

Las reconstrucción de andenes en La Candelaria

En época de diciembre, el sector de La Concordia es uno de los más concurridos: agrupa la plaza del Chorro de Quevedo, la Plaza de La Concordia, la popular calle de Las Sombrillas donde a diario la concurrencia de personas es mayor que la de vehículos. El 67 % de turistas internacionales van a parar a esta zona, así como el 27 % de turistas colombianos. No obstante, pareciera que en zonas de circulación el espacio está configurado para que fuera de manera contraria y los vehículos tuvieran mayor espacio, esto debido a las polisombras que perduran en alrededores de este sector.

Y es que las obras que se han adelantado desde el 2023, fueron casi un mandato de la comunidad a través de los “Presupuestos Participativos” y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria. Hace algunos años, datos demostraron que, para 2019, la localidad contaba con 0 m² de espacio público por habitante. Por esta razón, se emitió un contrato por más de COP 2.000 millones para restaurar andenes y hacer más accesibles.

Las obras debían entregarse el 5 de octubre de 2023, pero en su lugar, en estos dos años, el contrato acumuló 16 suspensiones, 4 prórrogas y varias ampliaciones de plazo que extendieron su ejecución hasta el 2 de marzo de 2025, es decir, 29 meses después de la fecha pactada.

El Espectador consultó a la Alcaldía Local de La Candelaria e indicaron que el contrato registraba, para el 10 de diciembre, un avance físico real del 93 % y se encuentra en su fase final de ejecución. La administración señaló que recibió este proyecto en junio de 2024 con un avance físico del 0 %, a pesar de que la entrega inicial estaba prevista para 2023, por lo que desde el inicio del periodo se activaron gestiones técnicas, administrativas y contractuales para recuperarlo y garantizar su continuidad dentro del marco legal. La entrega prevista es este 22 de diciembre.

