Obras de teatro y comparsas se toman Engativá por la protección de los humedales

El festival, que busca incentivar la protección ambiental por medio del arte, se llevará a cabo el próximo sábado 1° de agosto en el barrio Villas de Granada en Engativá. Foto: Archivo Particular

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Los humedales de Bogotá, junto con los ríos, quebradas y espacios de bosque, enfrentan una constante vulnerabilidad por el manejo inadecuado de residuos, el deterioro del entorno urbano y la relación distante de buena parte de la ciudadanía con la riqueza ambiental de la ciudad.

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Frente a esta ruptura, la comunidad residente en cercanías del humedal Jaboque, en Engativá, le apuesta al arte como herramienta de sensibilización ecológica a través del encuentro «Puertas del Sol - La Voz de los Ancestros».

La jornada, que se llevará a cabo el próximo sábado 1° de agosto, de entrada gratuita y pensada para toda la familia, integrará teatro inmersivo, comparsas, danza, capoeira y conciertos en vivo en los parques del barrio Villas de Granada. El objetivo central es promover el cuidado activo de la naturaleza y la protección del agua en la localidad.

Detrás de la iniciativa está un colectivo de creadores y gestores locales entre los que figuran Angélica Mora, Claudia Franco, Paula Féllez, Jorge Mario Zumaqué, Luis Primo, Paula Silva, Nathan Zambrano, Enrique Murcia y Javier Durán, con el respaldo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) mediante la estrategia Barrios Vivos.

Programación y recorrido

La jornada se desarrollará en dos estaciones ubicadas en el barrio Villas de Granada:

Estación 1

Ecobosque Urbano Parque de Las Brujas (Calle 78 con Carrera 113A)

2:00 p.m. – 3:00 p.m.: Función única de la obra de teatro inmersiva Eco-loco no, ¡Ecológico sí!. La pieza aborda la transformación del personaje “Don Ecoloco” tras ser confrontado por la Madre Tierra, la Sabedora del Agua, la Diosa Huitaca y la fauna nativa sabanera (la ranita sabanera, la serpiente sabanera, el curí, el colibrí, el chulo y la abeja polinizadora), invitando a transitar del arrojamiento de residuos al cuidado de la naturaleza.

3:05 p.m. – 3:45 p.m.: Gran Comparsa Comunitaria. Un recorrido festivo de 350 metros que conectará a los asistentes con el segundo punto de la agenda.

Estación 2

Parque Principal Villas de Granada (Carrera 112A con Calle 78)

3:50 p.m.: Recepción oficial de la comparsa por parte del equipo logístico y artístico.

3:45 p.m. – 4:45 p.m.: Pasarela de Agua, una presentación de vestuario artístico inspirado en los elementos hídricos y ecosistemas locales.

4:45 p.m. – 5:45 p.m.: Muestra continua de cuatro presentaciones de danza y capoeira a cargo de colectivos locales.

5:45 p.m. en adelante: Cierre con conciertos musicales en vivo en homenaje a las raíces y la tradición ancestral.

El acceso a todas las actividades es libre y sin ningún costo para los asistentes.

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