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Obras del metro: nuevo cierre nocturno del vagón central y norte de estación temporal Av. 39

Los usuarios que requieran entrar o salir de la estación en esta franja horaria podrán hacerlo por la calle 37.

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Redacción Bogotá
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20 de julio de 2026 - 09:28 p. m.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Los accesos en la estación temporal Calle 39 tendrán modificaciones a partir del 20 de julio. Aunque los cierres serán nocturnos pueden afectar a usuarios que busquen desplazarse en los últimos servicios que ofrece esta estación.

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El cierre es necesario para continuar con el izaje de las dovelas del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Para ello, se realizará el cierre nocturno del acceso norte y de los vagones central y norte de la estación temporal Av. 39.

¿En qué horario es el cierre?

El horario del cierre quedó de lunes a jueves de 10: 00 p.m. a 4:30 a.m. y los fines de semana desde las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes o del martes cuando haya festivo.

Para permitir que el servicio siga operando, los usuarios que requieran entrar o salir de la estación en esta franja horaria podrán hacerlo por la calle 37.

Obras del metro completan dovela número 511

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzaron el 80,37% de avance. Este domingo 19 de julio realizó el izaje del vano número 511 del viaducto, ubicado en la NQS con calle 8 sur.

Se trató de la mayor carga levantada hasta el momento durante la construcción del proyecto: 500 toneladas.

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Por Redacción Bogotá

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