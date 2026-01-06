Frustran millonario hurto a supermercado en Tunjuelito: ocho personas fueron capturadas

En el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego y un inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente utilizado para interferir las comunicaciones y evitar una respuesta rápida de las autoridades durante el hurto. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una alerta ciudadana evitó que se consumara un millonario robo en el sur de Bogotá. Ocho personas —siete hombres y una mujer— fueron capturadas cuando intentaban sacar mercancía avaluada en cerca de 60 millones de pesos de un supermercado del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

El operativo se activó tras una llamada a la línea de emergencias 123, en la que vecinos reportaron ruidos y movimientos sospechosos al interior del establecimiento comercial. Las patrullas de la Policía llegaron al lugar y sorprendieron a los presuntos responsables dentro del supermercado, mientras cargaban la mercancía en dos vehículos tipo chana con los que, al parecer, planeaban huir.

Lea más:Comisaría de Familia Móvil llegó a Usme para fortalecer el acceso a la justicia

Durante la verificación del sitio, los uniformados encontraron que las paredes del local habían sido perforadas, una maniobra que habría facilitado el ingreso irregular al establecimiento sin activar los accesos principales.

En el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego y un inhibidor de señal con 16 antenas, presuntamente utilizado para interferir las comunicaciones y evitar una respuesta rápida de las autoridades durante el hurto.

Lea más: CAR alerta a municipios e industrias de la Sabana de Bogotá por déficit de agua

Las ocho personas capturadas, junto con los vehículos inmovilizados y los elementos incautados, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para definir su situación judicial.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana y subrayaron que la reacción oportuna de la comunidad fue determinante para frustrar el hurto y evitar un perjuicio económico de gran magnitud.

Lea más:RenoBo declaró desierto el proceso de San Victorino por fallas en requisitos financieros

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.