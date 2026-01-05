Comisaría de Familia Móvil llegó a Usme para fortalecer el acceso a la justicia

En la localidad de Usme durante 2025 se atendieron 9.861 personas; de las cuales 2.326 son víctimas de violencia en el contexto familiar Foto: Secretaría de Integración Social Bogotá

La Secretaría de Integración Social lanzó de manera oficial la Comisaría de Familia Móvil en la Casa Sumak Kawsay, en la localidad de Usme, como una apuesta estratégica para fortalecer la atención, protección y acceso a la justicia familiar en un territorio donde colinda lo urbano con lo rural.

Todos los lunes, esta modalidad de atención permite acercar los servicios comisariales a comunidades que históricamente han enfrentado barreras geográficas, institucionales y económicas para acceder a orientación, medidas de protección y acompañamiento frente a las violencias intrafamiliares.

“La comisaría se desplaza al territorio para escuchar, orientar y proteger de manera oportuna todos los lunes a este borde rural de Usme. Desde nuestra presencia ya se han atendido casos relacionados con medidas de protección, lo que demuestra la importancia de estar cerca de las comunidades”.

Cabe resaltar que, en el 2025, las Comisarías de Familia de Bogotá atendieron 145.105 personas, de las cuales 45.631 fueron víctimas de violencia en el contexto familiar. El 71,5 % fueron mujeres, el 33 % niñas, niños y adolescentes, y el 9 % personas mayores de 60 años, evidenciando un incremento del 16 % en la atención a víctimas frente a 2024.

En la localidad de Usme, durante 2025 se atendieron 9.861 personas; 2.326 víctimas de violencia en el contexto familiar, con una mayor prevalencia de violencia psicológica y física, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio.

