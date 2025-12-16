Oculta en una escultura: incautan más de 3 kilos de cocaína enviados de Bogotá a España

Escultura incautada. Foto: Policía de Bogotá

A diario son cientos de encomiendas que deben ser verificadas por las autoridades aeroportuarias en Bogotá. En solo este año, se han incautado 265.927 gramos de cocaína en la bodega de envíos de El Dorado. De los muchos casos, recientemente, una máscara repleta de la droga, llamó la atención de la Policía.

El último hallazgo sucedió en el marco de operativos adelantados por el Grupo de Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes fueron la clave para lograr la incautación de 3.200 gramos de cocaína, que pretendían ser enviados a Europa.

El hallazgo se produjo mientras los uniformados adelantaban labores de registro y control en bodegas de mensajería terrestre. Durante la inspección de una encomienda, los caninos Rocco y Lastra emitieron una señal de alerta, lo que llevó a una verificación más exhaustiva del paquete.

Al abrir la encomienda, las autoridades encontraron una escultura multicolor en madera que ocultaba en su interior los gramos de cocaína. De acuerdo con las investigaciones, el envío había sido despachado desde la ciudad de Pasto y tenía como destino final Valladolid, España.

Según informó el Capitán Frank Rodríguez, Comandante Unidad Canina Policía Metropolitana de Bogotá, la encomienda provenía de la ciudad de Pasto (Nariño), por lo que la investigación avanza en dirección a determinar quiénes pretendían enviar la droga.

Incautaciones sorprendentes en en El Dorado

Días pasados, dos caninos del equipo antidrogas fueron los responsables de interceptar un cargamento de diez kilos de cocaína que pretendían ser enviados a los Países Bajos, desde el aeropuerto internacional El Dorado. La mercancía ilícita estaba oculta en las bodegas de carga y camuflada en un aparente encargo de café colombiano empacado en bolsas blancas.

Al ser esta bodega de carga utilizada por los delincuentes para enviar estupefacientes al exterior de manera anónima, el equipo antinarcóticos de la terminal aérea realiza operativos de control e inspección permanentes con el fin de encontrar este tipo de mercancías. En esta oportunidad, dos caninos pertenecientes al equipo, olfatearon los paquetes y alteraron a los uniformados sobre su contenido.

En el mes de abril, otro intento de tráfico de marihuana fue neutralizado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron incautar 14,5 kilogramos del estupefaciente, camuflados en un paquete con luces LED, con destino a Villavicencio.

Delincuentes han usado incluso chorizos para intentar traficar este estupefaciente. En otro golpe reciente, en una falsa máquina dispensadora de aire, las autoridades del aeropuerto El dorado hallaron un cargamento de marihuana que llegó a la capital del país proveniente de la ciudad de Cali.

