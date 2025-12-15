Bogotá ante paro armado del ELN: Procuraduría exige acciones para proteger a la ciudad

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad ya están articulando acciones para prevenir cualquier tipo de atentado. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los colombianos continúan alertas y expectantes ante el anuncio del grupo terrorista, ELN, de su paro armado para este mes de diciembre. En Bogotá no es la excepción. Las autoridades ya están en alerta e, incluso, ya recibieron notificaciones que los instan a prepararse, por parte de otras autoridades del orden nacional.

En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía y a la Policía de Bogotá activar medidas preventivas y planes de contingencia tras el anuncio de un paro armado del ELN, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó las amenazas y anunció acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía.

Le puede interesar: ¿Está en la lista? Más de 92.000 contribuyentes en Bogotá enfrentarán sanciones por deudas.

El ente de control pidió a los responsables de seguridad en la ciudad explicar qué acciones que se adelantan para enfrentar eventuales alteraciones del orden público y detalló que esta solicitud tiene un carácter estrictamente preventivo y de acompañamiento institucional. Lo anterior, con el fin de anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía frente a posibles afectaciones derivadas del anuncio del grupo armado.

De igual forma, la Procuraduría instó a garantizar la coordinación interinstitucional entre autoridades distritales y nacionales para anticipar y mitigar cualquier impacto sobre la movilidad, servicios esenciales y derechos fundamentales de quienes viven o transitan por Bogotá.

La acción de la Procuraduría se produce en medio de un contexto nacional en el que grupos armados han anunciado “paros armados” de 72 horas, lo que ha generado alertas institucionales y llamados a la protección de derechos humanos y movilidad civil.

Galán rechaza amenazas del ELN

Antes de la solicitud de la Procuraduría, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el anuncio del paro armado del ELN, rechazando de forma categórica las amenazas dirigidas a la capital y señalando que se han tomado “las medidas de seguridad preventivas necesarias” para evitar que este anuncio ponga en riesgo a los habitantes de la ciudad.

El alcalde calificó las amenazas como una señal de que el grupo armado continúa asechado la ciudad y con intención de amedrentar territorios incluso fuera de sus zonas tradicionales de operación.

El mandatario distrital también planteó que estos anuncios deben ser un estímulo para evaluar y reforzar las políticas de seguridad vigentes, con el fin de proteger a la población civil de cualquier intento de violencia, intimidación o interrupción de la vida cotidiana en Bogotá.

Más información sobre Bogotá: Guerra de grupos armados en Bogotá: claves para entender el debate.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.