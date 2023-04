Ofertas de empleo: trabaje con el IDU en las obras de la Autopista Sur en Bogotá

La obra de la Autopista Sur con calle 59, requiere personal para laborar en el proyecto. Les contamos cómo y dónde aplicar a las ofertas de empleo. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los ambiciosos proyectos de infraestructura que se adelantan en toda la capital requieren constantemente el ingreso de nuevo personal. Esta vez, la convocatoria de trabajo disponible en Bogotá publicada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es en la obra que se adelanta en la Autopista Sur con calle 59.

Principalmente, el contratista requiere mano de obra no calificada para adelantar distintas labores en el proyecto. Si está interesado en trabajar en el sector de la construcción y ser parte de los avances en materia de infraestructura de la capital del país, le contamos como puede acceder a este empleo en la localidad de Bosa.

Tenga presente que podrá postularse a estas ofertas de empleo de manera presencial o virtual, en ambos casos recuerde llevar su hoja de vida actualizada.

De manera virtual, puede enviar un correo puntoidu1013-2022@conconcreto.com. Pero si prefiere hacerlo de manera presencial, diríjase al punto IDU ubicado en la carrera 77g #60-39, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Para mayor información puede comunicarse al celular 310 582 5345.

Algunos datos del proyecto intersección de Autosur con Avenida Bosa

Es un proyecto que aliviará la congestión vehicular en la localidad de Bosa y facilitará la salida y el ingreso de Bogotá al sur occidente.

Esta obra aporta a las soluciones de conectividad con el municipio de Soacha.

Con el inicio de su construcción se hará un importante aporte a la reactivación económica de la ciudad con más de 3.500 empleos de mano de obra no calificada y la inversión de más de $182.590 millones.

Beneficiará a más de 570 mil habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Se trata de uno de los proyectos financiados y aprobado en 2021 por el sistema general de regalías, de mayor inversión en la ciudad de Bogotá.

Esta obra tiene proyectado en una intersección a desnivel que tomará el trazado existente de la Avenida Bosa o Calle 59 Sur y el de la Autopista Sur, y desarrollará cuatro orejas. Contempla dar continuidad a la Avenida Las Torres que viene de Soacha, por medio de la cual se va a poder acceder a la Avenida Bosa y al mismo puente, mientras que el acceso al Terminal del Sur se dará por medio de una vía exclusiva del puente o por el acceso actual que se ubica sobre la Autopista Sur.