¡Ojo! Así estarían estafando con concursos en centros comerciales de Bogotá

En redes sociales, diferentes personas han denunciado una nueva modalidad de robo en los centros comerciales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde hace algunos días, diferentes usuarios en redes sociales han denunciado una nueva modalidad de robo en los centros comerciales de Bogotá. De acuerdo con las denuncias, se trata de un grupo de personas que, muy amablemente ofrecen viajes, rifas o premios, para luego terminar estafando a los visitantes.

Leer: Periodista Andrés Sánchez denuncia que le dispararon mientras conducía

Por medio de un video compartido a través de su cuenta de TikTok, “Sofirecomienda”, una joven bogotana relató lo que le pasó a ella y a su acompañante en un centro comercial. La mujer contó que fueron abordados en los pasillos del establecimiento por un hombre, quien les aseguró que eran los ganadores de un premio y que por lo tanto debían ir a unas oficinas ubicadas en el mismo centro comercial para reclamarlo.

La joven y su acompañante fueron hasta las instalaciones y ya en la oficina les dijeron que para reclamar el premio tenían que revisar sus perfiles socioeconómicos, por lo que debían presentar su número de cédula. De acuerdo con la denunciante, los estafadores sacan créditos o préstamos con los documentos de identidad de las personas.

“Con sus enredos nos van diciendo que tienen aliados estratégicos del sector bancario (...) te piden la cédula para sacar créditos a tu nombre; te hacen firmar y te hacen colocar huellas en documentos que ellos no te dejan leer. La gente firma, pone huellas en documentos, luego de ser enredados son estafados en su buena fe”, expresó la joven en su video de TikTok.

Otras noticias de Bogotá Los siete nuevos comandos del Distrito para garantizar seguridad en Bogotá Claudia López se comprometió a dejar una ciudad más segura que la que recibió cuando inició su administración en 2020. Leer más: Los siete nuevos comandos del Distrito para garantizar seguridad en Bogotá Periodista Andrés Sánchez denuncia que le dispararon mientras conducía El periodista, recordado por ser el “Patrullero de la Noche”, se encontraba con su madre en la localidad de Suba cuando ocurrió el incidente. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del hecho. Leer más: Periodista Andrés Sánchez denuncia que le dispararon mientras conducía

La mujer también aseguró que estas personas ofrecen paquetes de viajes e incluso servicios para sacar fácilmente la visa americana. “Lo que más nos llamó la atención y sorprendió, es que ellos dijeran que tenían contacto directo con la embajada y el cónsul”, agregó.

Podría interesarle: Niño de 3 años murió arrollado al cruzar una calle persiguiendo un balón

A raíz de la viralización de la denuncia, usuarios en redes sociales se pronunciaron. Muchos aseguraron haber sido estafados con esta modalidad. “A mí me estafaron así, y sin mi autorización ellos abrieron una cuenta en el banco Davivienda y un seguro de vida”; “A mi papá lo estafaron así y le sacaron $2.400.000, no sabemos qué hacer”; “Totalmente cierto, a los centros comerciales no les importa eso y es gravísimo”, fueron algunos de comentarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.