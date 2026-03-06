Plan Democracia: INPEC incauta celulares, droga y armas blancas en cárceles de Bogotá

El INPEC desplegó un megaoperativo en cárceles del país para reforzar la seguridad antes de las elecciones legislativas. Foto: Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC)

Un megaoperativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dejó al descubierto celulares, droga, dinero y armas blancas dentro de cárceles del país. La intervención se realizó en el marco del Plan Democracia, una estrategia activada para reforzar los controles de seguridad en los establecimientos penitenciarios de cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo.

El operativo comenzó a las 5:00 de la mañana del jueves 5 de marzo, cuando cerca de 3.500 funcionarios del INPEC intervinieron simultáneamente 122 establecimientos de reclusión del orden nacional. En total fueron inspeccionados 126 pabellones, donde se encuentran 17.740 personas privadas de la libertad.

Celulares, droga y armas: lo que encontraron en las cárceles

Durante los registros, las autoridades incautaron una serie de elementos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. El balance oficial reportado por el INPEC incluye:

• 670 teléfonos celulares

• 375 tarjetas SIM

• 1.655 accesorios para celulares

• 23.391 gramos de estupefacientes

• 494 armas blancas

• COP 3.476.700 en efectivo

• 2.415 litros de licor artesanal

El director del INPEC, Daniel Gutiérrez, explicó que la cifra de celulares incautados es menor frente a operativos anteriores debido al fortalecimiento de los controles para evitar el ingreso de estos dispositivos.

“La cifra en celulares es menor porque se han venido trabajando temas de prevención al ingreso de teléfonos”, señaló el funcionario.

Preparativos para las elecciones en cárceles

El operativo también hace parte de los preparativos para garantizar la seguridad del proceso electoral dentro de los centros penitenciarios.

Según el INPEC, para las elecciones legislativas se habilitarán 130 puestos de votación en 117 cárceles del país, donde podrán votar personas privadas de la libertad que se encuentran en detención preventiva y aún no tienen una condena definitiva.

De acuerdo con la entidad, cerca de 10.000 internos se inscribieron para votar, aunque se estima que alrededor de 3.400 participarán efectivamente en la jornada electoral.

Las autoridades buscan evitar que desde los centros penitenciarios se generen presiones, actividades ilegales o cualquier tipo de interferencia en el proceso democrático.

Uno de los objetivos principales de los operativos es frenar la comunicación ilegal desde los centros penitenciarios, una práctica que suele facilitar delitos como la extorsión.

El director del INPEC explicó que, aunque algunos internos utilizan celulares para comunicarse con sus familiares, su tenencia dentro de los establecimientos sigue siendo ilegal.

“A pesar de que el establecimiento tiene un plan piloto de videollamada, a veces resulta más económico adquirir un celular para tenerlo disponible. Sin embargo, es un elemento de prohibida tenencia dentro del establecimiento”, explicó.

El uso de estos dispositivos también puede afectar los beneficios penitenciarios de los internos, como la redención de pena o el acceso a visitas.

Inhibidores de señal para frenar comunicaciones ilegales

El director del INPEC también anunció que la entidad avanza en un plan para instalar inhibidores de señal celular en algunos centros penitenciarios del país.

La primera fase comenzará en la cárcel de Acacías (Meta) y posteriormente se espera ampliar el sistema a 10 establecimientos penitenciarios, en coordinación con operadores de telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir las comunicaciones ilegales desde los centros de reclusión y fortalecer los controles contra delitos como la extorsión.

