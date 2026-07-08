Operativos por el Mundial dejan ocho bares cerrados y un capturado por licor adulterado

Las autoridades intensificaron los controles en establecimientos nocturnos durante el Mundial para prevenir la venta de licor adulterado. Foto: Secretaría de seguridad

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Las autoridades intensificaron los operativos de inspección, vigilancia y control en bares y establecimientos nocturnos de Bogotá con motivo del Mundial 2026. Como resultado, ocho establecimientos fueron suspendidos, una persona fue capturada y las autoridades incautaron botellas de licor adulterado y cervezas vencidas que iban a ser comercializadas.

Uno de los operativos se desarrolló en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí fueron suspendidos tres bares por comercializar licor adulterado, vender cerveza vencida y permitir el ingreso de menores de edad.

Durante la intervención también fueron encontradas dos adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas. La Policía de Infancia y Adolescencia restableció sus derechos y las entregó a sus padres, quienes firmaron un compromiso para evitar que la situación se repita.

Además, las autoridades realizaron el registro de 238 personas, impusieron tres comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, 18 comparendos de tránsito e incautaron varias dosis de estupefacientes.

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Cinco establecimientos más fueron suspendidos

En un segundo operativo, adelantado en el sector de El Nuevo Portal, en la localidad de Usme, las autoridades suspendieron cinco establecimientos por incumplir la normatividad vigente.

En uno de los bares fueron halladas botellas de licor adulterado almacenadas en una nevera y listas para su comercialización. Durante esta intervención también fueron trasladadas dos personas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se incautaron dosis de estupefacientes.

Capturado en Puente Aranda

A estos resultados se suma un procedimiento adelantado en el sector de La Pradera, en la localidad de Puente Aranda, donde la Policía capturó en flagrancia al administrador de un establecimiento por el delito de corrupción de alimentos.

Según las autoridades, durante la inspección fueron encontradas varias botellas de licor con irregularidades en el etiquetado, las estampillas y los anillos de seguridad. Tras la verificación realizada por peritos especializados, el licor fue incautado por representar un riesgo para la salud de los consumidores.

En ese mismo operativo también fueron encontrados dos menores de edad consumiendo licor, por lo que el establecimiento fue suspendido y los adolescentes quedaron bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia.

¿Cómo identificar licor adulterado?

Tras los hallazgos, la Secretaría de Seguridad entregó varias recomendaciones para que los ciudadanos estén alerta antes de consumir bebidas alcohólicas:

Revise la tapa, el cinto de seguridad y la estampilla. En una botella original debe haber continuidad entre la tapa, el cuello y el sello. Si la cinta está rota, corrida o no coincide, puede ser señal de manipulación.

Observe el contenido. Antes de consumir, gire suavemente la botella y revise si el líquido tiene partículas, residuos o impurezas.

Verifique etiquetas e impresiones. Colores borrosos, letras mal alineadas, imágenes de baja calidad o etiquetas mal pegadas pueden indicar falsificación.

Compare fechas, lotes y códigos. La información de la estampilla debe coincidir con la impresa en la botella.

Exija que la botella llegue sellada. En bares, discotecas o restaurantes, pida que el licor sea abierto en la mesa y en su presencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a no consumir bebidas de dudosa procedencia y a denunciar cualquier caso sospechoso de comercialización de licor adulterado a través de la Línea 123. También recordaron que vender este tipo de productos puede acarrear sanciones penales, multas y el cierre del establecimiento.

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