Opinión: ¿Cuál es el trabajo que por Bogotá han hecho los 18 representantes a la cámara?

Desde hace mucho tiempo me pregunto si realmente le sirve o le ayuda a Bogotá tener 18 representantes a la Cámara, cuando su trabajo de control político a la ciudad desde el Congreso de la República es muy poco o totalmente nulo.

La respuesta que muchos de ellos dan es que ejercer control político sobre Bogotá sería “usurparle” funciones al Concejo de Bogotá, un argumento bastante absurdo, pues los ciudadanos de la capital los eligen precisamente para que representen sus voces en el Legislativo.

En segundo lugar, si ese argumento fuera cierto, no se entiende cómo los representantes a la Cámara del resto del país sí ejercen control político a los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de sus departamentos, sin que por ello usurpen funciones de los concejos municipales ni de las asambleas departamentales.

Ese fue un argumento que se inventaron Claudia López y Angélica Lozano para evadir el control político que algunos representantes de Bogotá quisieron ejercer desde la Cámara, mientras la hoy candidata a la presidencia era alcaldesa de la capital.

Lo curioso es que, cuando Angélica Lozano fue representante a la Cámara, sí realizó control político a Gustavo Petro sin “usurparle” funciones al Concejo de Bogotá.

Pero volviendo al tema: Bogotá puede ser un ejemplo para redactar y proponer proyectos de ley que seguramente serían útiles para otras ciudades del país; y, por otro lado, los representantes a la Cámara no solo pueden, sino que deben ejercer control político a la Alcaldía de turno —en este caso, la de Carlos Fernando Galán—, porque sus votantes también son bogotanos y son quienes los llevan a ocupar una curul en la corporación.

No es aceptable que quienes están en la Cámara de Representantes por Bogotá se preocupen únicamente por los temas nacionales y miren los asuntos de la capital por encima del hombro. Tampoco puede ser que utilicen a Bogotá como una simple urna electoral a la que acuden cada cuatro años porque necesitan votos para mantenerse en su curul o para impulsar a sus fichas o herederos.

Invito a los bogotanos a ser exigentes con quienes eligen para que, en su nombre, lleguen a la Cámara de Representantes.

