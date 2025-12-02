Así puede aplicar a las 100 becas virtuales que entregan Bogotá y Soacha para 2026

Serán 50 becas para Bogotá y 50 para Soacha, distribuidas en programas de alta proyección en el mercado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La educación siempre será el arma más poderosa de transformación y construcción del éxito personal y colectivo. Partiendo de esa premisa, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron la entrega de 100 becas virtuales para estudiar pregrados, maestrías y doctorados en áreas tecnológicas y económicas que hoy lideran la demanda laboral en Colombia.

La convocatoria, realizada en alianza con EDUCA EDTECH Group, busca impulsar la formación de jóvenes y adultos que quieran iniciar o fortalecer su proyecto profesional en 2026.

Serán 50 becas para Bogotá y 50 para Soacha, distribuidas en programas de alta proyección en el mercado: 40 becas para pregrados, 40 para maestrías y 20 para doctorados. Los estudios estarán respaldados por instituciones internacionales como E-Campus University (Italia), Universidad UDAVINCI (México) y Unimiami International University (Estados Unidos). Las clases comenzarán en enero, y se llevarán a cabo en la modalidad totalmente virtual.

Según Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de EDUCA EDTECH Group, el objetivo es abrir oportunidades sin barreras económicas ni filtros restrictivos: no habrá puntajes mínimos, entrevistas ni pruebas preliminares.

¿Cómo aplicar?

Los aspirantes solo deberán ingresar antes del 20 de diciembre a la plataforma designada para la convocatoria, seleccionar Bogotá o Soacha y cargar su hoja de vida, documento de identidad y título requerido según el nivel al que desean aplicar (diploma de bachiller para pregrado o título universitario para maestrías y doctorados).

Entre los pregrados más solicitados se encuentran Marketing Digital, Ingeniería de Internet de las Cosas (IoT), Ingeniería en Seguridad Informática e Ingeniería de Software. En el nivel de maestrías destacan Ciberseguridad, Data Science, Project Management, Energías Renovables y Sostenibilidad, Ciudades Inteligentes Sostenibles e Inteligencia Artificial. Para doctorados, sobresalen programas como Administración y Sistemas Computacionales.

Las carreras profesionales tendrán una duración aproximada de tres años, las maestrías un año y los doctorados tres años. Todos los títulos son susceptibles de convalidación en Colombia, trámite que se realizará mediante apostilla ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con asesoría de EDUCA EDTECH Group durante el proceso.

