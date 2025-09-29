Opinión: En Bogotá, las palabras son hechos

Resume e infórmame rápido

En una reciente columna publicada en El Espectador, Blanca Inés Durán plantea que el gobierno de Bogotá no solo no está trabajando por las mujeres que habitan la ciudad, sino que está “contra” ellas. Quiero ser clara: esa afirmación desconoce avances concretos y medibles que hoy transforman vidas en la capital del país.

El gobierno de Carlos Fernando Galán ha puesto en el centro de su enfoque la convicción de que una ciudad justa solo es posible si las mujeres pueden vivir libres de violencias y con las oportunidades necesarias para desarrollar sus proyectos de vida.

Nuestro compromiso se refleja en hechos, no en especulaciones como las de la mencionada columna.

Primero, el presupuesto de la Secretaría Distrital de la Mujer aumentó un 15 % frente al año anterior. Pasamos de $122 mil millones en 2024 a más de $141 mil millones en 2025. La cifra más alta en nuestra historia. Solo en lo corrido de este año, cerca de 100.000 mujeres han recibido apoyo jurídico o psicosocial.

Segundo, en la lucha contra el feminicidio y la atención de violencias contra las mujeres, tenemos una articulación interinstitucional con equipos especializados de atención en el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) de Paloquemao, en cuatro Unidades de Reacción Inmediata (URI), en ocho hospitales, en 15 Casas de Justicia, en 20 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM), en 25 Manzanas del Cuidado, además de 6 Casas Refugio con un 10 % más de presupuesto para su operación, garantizando la presencia de pedagogas para las niñas y niños que acogemos como núcleo familiar de las mujeres en riesgo.

Tercero, priorizamos las alianzas y la prevención de violencias. Con el programa Redes Seguras estamos capacitando a la comunidad para que sepa cómo identificar y actuar ante violencias de género. Con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDPAC, hemos llegado a 22 conjuntos residenciales en Suba Tibabuyes; con la empresa privada implementamos el modelo en 45 Tiendas OXXO, y con la Constructora Amarilo en 6 proyectos en Kennedy, Fontibón, Usme y Suba, llegando a 4.500 unidades residenciales y más de nueve mil residentes.

Cuarto, el Sistema Distrital de Cuidado, como lo dijo recientemente el alcalde, “no le corresponde ya a un gobierno, es una apuesta de ciudad”. Tenemos 25 manzanas del cuidado en operación, 4 de ellas inauguradas el año pasado, con 6.7 millones de atenciones, 3 millones de las cuales se realizaron en esta administración. Construir sobre lo construido es más que una frase retórica.

Quinto, nuestro enfoque del cuidado va más allá. Con Cuidados Itinerantes hemos expandido la cobertura a través de alianzas con cajas de compensación, universidades, centros comerciales y sector privado. De diciembre de 2024 a junio de 2025, se han realizado 2.307 atenciones a 583 personas. Y con Caleidoscopio, que hace parte de las apuestas de Transformaciones Culturales para construir una cultura libre de sexismos, hemos formado a más de 1.200 jóvenes en igualdad y equidad de género, entre otros, para no reproducir estereotipos a la hora de realizar labores de cuidado.

Este trabajo es transversal. Prueba de ello son los avances en el Instituto de Recreación y Deporte, IDRD, que ha capacitado a más de 3.600 personas en prevención de violencias de género y ha atendido 73 casos. Además, en el primer semestre de 2025 se brindó apoyo a 498 mujeres en 38 disciplinas deportivas, de las cuales 382 pertenecen al sector olímpico y 116 al sector paralímpico. También, mediante la Resolución 1037 de 2025, se adoptó la ruta para la promoción, prevención, atención y seguimiento de los casos de violencias, discriminación o acoso en la entidad, que contempla acciones puntuales para combatir la violencia contra las mujeres.

Por último, no quisiera dejar por fuera el trabajo que hemos hecho en conjunto con la Secretaría del Hábitat, que, con nuestro acompañamiento, ha realizado dos ferias de vivienda exclusivas para mujeres. Esta iniciativa fortalece su capacidad de acceder a soluciones habitacionales dignas en el programa “Mi casa en Bogotá”. Además, estamos cocreando espacios públicos seguros junto a las comunidades, como en el barrio Bilbao, a través del Reto de Diseño, liderado por la Caja de Vivienda Popular, del cual también hacemos parte.

En general, en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, el sector mujeres está presente en cuatro de los cinco objetivos estratégicos.

Pero la verdad es que faltaría mucho más que una columna para contar lo que estamos haciendo. Lo que sí es claro es que esta alcaldía trabaja por las mujeres, ahora, este camino no está exento de desafíos y grandes retos, pero tenemos una gran certeza: vamos a seguir trabajando por nosotras, las mujeres que habitamos esta ciudad. Es nuestra prioridad y nuestra mayor responsabilidad