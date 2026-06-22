Oso andino captado en La Calera no estaba en zona urbana, aclara la CAR

La CAR verificó que el oso andino grabado en La Calera se encontraba dentro de su hábitat natural, cerca del Parque Chingaza Foto: Archivo particular

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aclaró las circunstancias detrás de un video viral que mostraba a un oso andino caminando junto a una talanquera en el municipio de La Calera y que fue interpretado por cientos de usuarios como una incursión del animal en una zona residencial.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, profesionales de fauna de la Dirección Regional Bogotá – La Calera concluyeron que el ejemplar nunca ingresó a un conjunto residencial ni a una zona urbana.

Según informó la entidad, el avistamiento ocurrió en el sector de Monte Redondo, frente al embalse de Chuza, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chingaza, una zona que hace parte del área de distribución natural de esta especie y que, de hecho, evidenció la riqueza y valor de este ecosistema altoandino.

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“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Tras las verificaciones realizadas por nuestros profesionales, pudimos establecer que este oso andino no había ingresado a una zona urbana ni a un conjunto residencial. El ejemplar fue registrado dentro de su hábitat natural, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chingaza”, explicó Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR.

La aclaración surge luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales y despertaran comentarios sobre una supuesta presencia creciente de osos andinos en sectores urbanizados de La Calera.

Sin embargo, la CAR precisó que el caso corresponde a un ejemplar que se encontraba utilizando corredores biológicos naturales dentro de un ecosistema donde históricamente habita la especie.

Aunque el video generó preocupación entre algunos usuarios, la autoridad ambiental recordó que el oso andino no representa una amenaza para las personas y que únicamente puede reaccionar de manera defensiva cuando se siente acorralado o en riesgo.

La entidad también aprovechó el episodio para insistir en la importancia de verificar la información antes de difundirla en redes sociales y promover una relación responsable con la fauna silvestre.

¿A qué se debe la presencia de los osos andinos?

Más allá de la confusión inicial, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión ambiental que las autoridades han advertido en diferentes oportunidades: la necesidad de conservar los corredores biológicos que conectan los ecosistemas altoandinos.

Según la CAR, la presencia de osos en estos sectores responde precisamente al uso de esos corredores naturales, los cuales han venido reduciéndose progresivamente por el avance de actividades agrícolas, pecuarias y otras intervenciones sobre el territorio.

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¿Qué hacer ante este tipo de avistamiento?

Cabe recordar que la caza, persecución o cualquier acción que afecte al oso de anteojos constituye una infracción ambiental y representa una amenaza para la conservación de una de las especies más emblemáticas de los ecosistemas andinos colombianos.

Por ello, la CAR Cundinamarca recomendó mantener distancia ante cualquier avistamiento, evitar perseguir o alimentar animales silvestres y reportar estos casos a la línea de atención 316-524-4031, donde activarán los protocolos correspondientes, para garantizar su seguridad y bienestar.

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