“¿Otra vez?" Llamado de hermano de Andrés Colmenares ante nuevo caso en Halloween

Una cruda reminiscencia despertó en Bogotá el homicidio de un joven a las afueras de una fiesta de Halloween, por su similitud con otro suceso que está inserto en la memoria colectiva de los capitalinos: la muerte de Andrés Colmenares, estudiante de ingeniería y economía, también de Los Andes. Su caso marcó un antes y un después la madrugada del 31 de octubre de 2010. Esa madrugada, salió de una fiesta en Bogotá y terminó hallado sin vida en el caño del Parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio sembraron la duda entre accidente y homicidio.

Ante lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el hermano de Andrés Colmenares, Jorge, reaccionó: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho".

A diferencia del caso Colmenares, este último acontecimiento de homicidio sí dejó tres capturas inmediatas. Dos mujeres y un hombre serían los responsables. Inicialmente, los capturados, aun con disfraces puestos, fueron procesados por el delito de lesiones personales, pues Jaime Jaramillo logró llegar vivo a un hospital cercano, donde horas después falleció a causa de graves hematomas en su cuerpo.

Jorge Colmenares, recordó los riesgos que representan este tipo de fiestas: “mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven”.

El llamado de Jorge Colmenares es a no normalizar la agresión: “a veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente”.

¿Qué dijo la Policía sobre el caso de Jaime Esteban Jaramillo?

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles sobre los hechos ocurridos entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. Según el coronel a cargo, la atención de emergencia se concentró en la calle 64, donde fue hallado el joven tendido en la vía pública con visibles lesiones en su cuerpo. “De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y la persona fue trasladada a un centro asistencial”, dijo el coronel Jorge Ariza.

En el lugar, las autoridades encontraron a un testigo, amigo del joven, quien señaló la presunta participación de tres personas en los hechos. Gracias a esa información, los uniformados lograron la captura inmediata de los implicados: dos mujeres de nacionalidad venezolana y un hombre. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales.

Horas después, debido a la gravedad de las heridas, Moreno Jaramillo falleció en el centro asistencial. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

