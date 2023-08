Oviedo, Molano y Bolívar, candidatos a la alcaldía que fueron víctimas de Bogotá

Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Gustavo Bolívar, candidatos en la contienda por la alcaldía de Bogotá. Foto: El Espectador

A tan solo dos meses de las elecciones para definir quién será el próximo alcalde de Bogotá, los candidatos siguen haciendo campaña, asistiendo a debates y entregando volantes en las calles de la capital. Con sus propuestas, muchos de ellos buscan mejorar la seguridad, la movilidad y la condición de la malla vial de la ciudad, pues, como la gran mayoría de los bogotanos, han sido víctimas de las problemáticas que buscan resolver.

Ese es el caso de del candidato Juan Daniel Oviedo, quien hace casi tres semanas tuvo un accidente, ocasionado por la mala calidad de los andenes en Bogotá. Oviedo se encontraba realizando un recorrido cuando se distrajo y cayó el hueco consecuencia del robo de la tapa de una alcantarilla.

#TBT de mi caída en un hueco durante nuestro recorrido #ConTodaPorBogotá durante 24 horas.



El golpe dolió😓, pero duele más ver los andenes de la ciudad en ese estado de deterioro y el peligro que representan. #OviedoCabezaYCorazón pic.twitter.com/WXCSSVZnGm — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoA) August 31, 2023

“Ese tipo de cosas que me pasaron a mí pueden acabar con la vida de un adulto mayor o de un niño. Esto no debería suceder en Bogotá”, dijo el candidato y exdirector del DANE después del incidente.

Por su parte, Gustavo Bolívar fue víctima hace varios años de la inseguridad en Bogotá. El candidato por el Pacto Histórico, quien es segundo en la encuesta de intención de voto de Invamer, detrás de Carlos Fernando Galán, contó que hace varios años le hicieron el famoso paseo millonario, en el que le quitaron el dinero, las pertenencias y hasta su automóvil.

“Yo estaba conduciendo y en esa época no usaba escoltas. Me atravesaron un carro, me encañonaron con un arma y me pasaron al baúl de otro carro. Después de llevarme por muchos barrios de la ciudad y sacarme toda la plata de los cajeros, me soltaron descalzo, sin chaqueta y en ese momento corra a buscar una URI a poner la denuncia. Lo bueno es que recuperé el carro”, relató Bolívar durante una entrevista con RCN Radio.

Otra víctima de robo en la ciudad fue el exministro y candidato Diego Molano, quien contó que cuando estudiaba administración de empresas en la Universidad del Rosario, fue asaltado en tres ocasiones subiendo hacia las instalaciones de la institución.

“Cuando estaba en la universidad me atracaron tres veces subiendo de la Décima a la universidad”, le contó a RCN Radio.

