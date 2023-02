Paciente con cáncer terminal tuvo que ir en camilla a reclamar su pensión

Hernán Barón es un paciente con cáncer terminal y, pese a su condición, tuvo que ir al banco para poder reclamar su pensión. Foto: Caracol Noticias

Este fin de semana se dio a conocer el caso de Hernán Barón, un paciente con cáncer terminal que se encuentra con cuidados paliativos, quien para poder acceder al dinero de su pensión tuvo que presentarse en una sucursal del banco.

El caso se dio en la ciudad de Bogotá cuando la esposa de Hernán, con quien lleva 33 años de casada, perdió la tarjeta débito del señor para reclamar la pensión en su nombre y un notario le entregó un documento legítimo para poder retirar el dinero.

Al realizar este proceso, la solicitud no fue aceptada por el banco, que exigió que Hernán, como titular de la cuenta, hiciera presencia en la entidad. “Es inconcebible que una persona operada de la columna y no se puede mover tenga que venir. Mandan a hacer una cantidad de documentos, notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa que no”, denunció Hernán en un video difundido por redes sociales.

Fue luego de esto que, ante la necesidad de cubrir los gastos de los cuidados médicos que su enfermedad requiere, Hernán fue trasladado en ambulancia hasta una sucursal del Banco Caja Social ubicada en el occidente de Bogotá, lo que también quedó captado en video.

En una entrevista para Noticias Caracol, Hernán afirma que este es el momento para denunciar todas las situaciones críticas por las que tienen que pasar algunos pacientes en instituciones financieras. “Es crítico porque uno se desgasta mental y físicamente pensando en cosas, estaba recién operado y cualquier traslado afecta a la integridad física de la persona”, contó.

Su esposa, Elsa García, habló acerca de la respuesta que le dio la funcionaria del banco cuando le negó el dinero de la pensión. “Le dije ‘¿entonces qué hago?, ¿hasta cuándo?, ¿hasta que se muera?’. Me dijo ‘pues sí’. Le dije ‘les voy a poner una demanda’ y dijo ‘pues hágalo’. Entonces me paré y le dije ‘qué perdedera de tiempo’”, relató doña Elsa.

¿Qué dice el banco?

Por su parte, el Banco Caja Social abrió una investigación interna y reconoció que la situación fue producto de un error, pidió disculpas a la familia del paciente con cáncer terminal y aseguró que tomará medidas.

“Nos corresponde ofrecer las más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia, lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta…. Se han adoptado todas las medidas para que esta situación no se vuelva a presentar”, aseguró Esperanza Pérez, vicepresidente comercial del Banco Caja Social.

Mientras tanto, la Superintendencia Financiera abrió una investigación al banco y, aunque aseguró que las entidades financieras necesitan procesos de seguridad, también hace un llamado para tener mayor empatía en este tipo de situaciones.