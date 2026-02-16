Caos migratorio en aeropuerto El Dorado: nuevo plan tortuga retrasa viajes internacionales

Viajeros enfrentan demoras en aeropuerto El Dorado por plan tortuga. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Aeropuerto Internacional El Dorado registra fuertes congestiones y retrasos en los procesos de ingreso y salida del país, debido a un plan tortuga adelantado por sindicatos de Migración Colombia. Desde las primeras horas de este lunes, los funcionarios redujeron de forma deliberada el ritmo de atención en los controles, lo que provocó filas extensas y mayores tiempos de espera.

La situación generó molestias entre cientos de viajeros, varios de los cuales temen perder sus conexiones aéreas. En algunos puntos del muelle internacional, las filas superaron las zonas habituales de espera, afectando el flujo normal de pasajeros en horas de alta demanda.

Medidas de contingencia

Ante el impacto en la operación, la Aeronáutica Civil de Colombia y la administración del aeropuerto recomendaron llegar con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales.

Asimismo, se activaron protocolos de contingencia que incluyen el uso prioritario de sistemas biométricos y el refuerzo temporal en algunos puntos de control. Pese a estas medidas, la alta afluencia de usuarios ha generado congestión incluso en los sistemas automatizados, dificultando la normalización del servicio.

Lea más: Dejan salir a 1.500 funcionarios, pero indígenas seguirán en el CAN hasta lograr acuerdos

Impacto en aerolíneas y pasajeros

Varias aerolíneas reportaron demoras en sus itinerarios, debido a que muchos pasajeros permanecen retenidos en los filtros migratorios sin alcanzar a llegar a tiempo a las salas de abordaje. Algunas compañías, como Avianca, han evaluado medidas de flexibilidad para mitigar los efectos de los retrasos.

Las autoridades insisten en que los viajeros revisen constantemente el estado de sus vuelos, tengan sus documentos listos y mantengan la calma durante los procesos de verificación.

Diálogo con sindicatos

Entre tanto, el Gobierno Nacional inició acercamientos con los delegados sindicales para buscar acuerdos que permitan suspender la protesta y normalizar la atención antes de finalizar la jornada. Organismos de control mantienen monitoreo permanente sobre la situación y evalúan su impacto en el sector turístico y corporativo del país.

Por ahora, el panorama en El Dorado continúa bajo observación, mientras miles de pasajeros enfrentan demoras en uno de los principales puntos de conexión aérea de Colombia y Suramérica.

Lea más: Curso gratuito para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.