Hablaron los padres de la menor de 10 años desaparecida en Cajicá: esto dijeron

Tras dos días de la desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años, que fue vista por última vez en su colegio del municipio de Cajicá, las autoridades continúan con las labores de búsqueda que permitan establecer la ubicación de la menor.

En medio de este angustioso momento, la madre de la menor, Luisa Cárdenas, decidió hablar con los medios de comunicación para dar cuenta de la situación en su hogar desde que Valeria desapareció.

La mamá de la menor comentó que, “ella se ve al lado del colegio, dentro de la institución, jugando. En el momento, entra, sale y se agacha, después no hay rastro. No se evidencia que haya salido del colegio en ningún momento”, le dijo al medio de comunicación City Tv.

Por su parte, el padre de la menor dio detalles sobre la condición de la menor. “Es una niña muy alegre, muy activa, muy inteligente, su condición de Síndrome de Down, hace que sea mucha más expresiva en su amor. Ese es el llamado que yo le quiero dar a la comunidad, si alguien la ha visto o si alguien la tiene, reitero la recompensa”, apostilló.

Desde muy temprano reactivamos la búsqueda de Valeria Afanador, reportada como desaparecida ayer en la mañana en la vereda Río Frío, municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.



Con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para…

La recompensa por información que lleve al paradero de la menor subió a $50 millones en las últimas horas, según anunciaron las autoridades departamentales. Asimismo, más de 200 integrantes de organismos de socorro de varios municipios colindantes se han unido a la búsqueda, que ya completa más de 48 horas.

¿Qué se sabe de la desaparición?

Valeria Afanador Cárdenas desapareció el 12 de agosto sobre las 10:30 a.m., en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón (Cajicá). Las cámaras de seguridad de la institución captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado del colegio. Adicional, informaron que sus brigadistas iniciaron la búsqueda inmediata, una vez el personal del colegio notó que la menor no estaba.

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, se han unido municipios y bomberos de la región, sin lograr resultados, razón por la cual la principal duda reviste en sí, la menor se cayó al río, lo cual dificultaría su búsqueda.

Por este motivo, los organismos de socorro ampliaron el margen de búsqueda al afluente, el cual comenzaron a navegar desde primera hora con el fin de dar con la niña o dar con alguna pista sobre su paradero.

