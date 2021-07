Para este jueves se espera el regreso a clase en 388 colegios de Bogotá

En Bogotá hay 400 colegios públicos de los cuales 388 ya están habilitados y con protocolos de bioseguridad establecidos para que niños, niñas y jóvenes puedan retornar a las clases presenciales. Se espera que para este jueves 8 de julio cerca de 700.000 estudiantes vuelvan a las instituciones educativas para continuar con su proceso de formación.

Según la secretaría de Educación, 2.139 instituciones de educación superior y media han hecho labores de modificación en la infraestructura para favorecer el regreso de los estudiantes. De igual forma, desde 2020 se han realizado 379 intervenciones en colegios públicos para mejorar las condiciones de distanciamiento, señalización y circulación del aire, a su vez, 395 planteles educativos fortalecieron la señalización en instalaciones.

Vea: Los colegios públicos de Bogotá regresan a clases presenciales el 8 de julio.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, mencionó que Colombia es el segundo país que más tiempo ha tenido las instituciones educativas cerradas, por eso, para esta semana comenzó la reactivación de las instituciones públicas. Aunque en Bogotá se ha priorizado la vacunación para el personal docente, se estima que cerca de 5.000 personas siguen sin recibir el biológico, por decisión personal de no querer vacunarse o porque han padecido COVID-19 y aún no se cumplen los tiempos para la vacunación.

Llegó el momento de volver al colegio y ya no somos los mismos, somos nuevos y mejores. 💪🏻🙋🏻‍♀️↔️🙋🏻‍♂️#LoChévereDeVolverEs reencontrarnos con profes, amigas y amigos. 🎉🏫📚 pic.twitter.com/965nIqei9Q — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) July 7, 2021

Los directivos de las instituciones educativas serán los encargados de propiciar una comunicación fluida con los padres y madres de familia, esto con el objetivo de informar sobre los cuidados que se tendrán dentro de los colegios. Aunque se espera el masivo retorno de los estudiantes, serán los padres de familia quienes decidan por voluntad propia si sus hijos retornan a las aulas. Los estudiantes que no acudan a los colegios, podrán seguir recibiendo la orientación académica por medio de la estrategia “Aprende en Casa”, la cual facilita la educación por medio de herramientas como la virtualidad, la televisión, el radio o con guías físicas que llegan a la casa de los estudiantes.

Lea: Los matices del regreso a clases en Bogotá.

De igual manera, el retorno se hará solo en las instituciones que puedan cumplir con 1 metro de distanciamiento entre estudiantes en los salones de clase. Cuando la institución afronte una situación de riesgo epidemiológico o, el estudiante presente síntomas de COVID-19 también se puede continuar con la educación desde casa.

Según la secretaría de Salud, el 71 % de los docentes del Distrito ya cuentan con avance en el esquema de vacunación, por lo cual, hacen la invitación para que desde el jueves 8 de julio se comience de nuevo con las clases presenciales. La secretaría también informó que en todos los colegios habrá una persona especializada en salud para hacer monitoreo permanente en las instituciones. Sin embargo, para este mismo día algunos sindicatos de profesores han citado a manifestaciones alegando la falta de condiciones para el retorno a los colegios.

Le puede interesar: Estos fueron los colados en la vacunación de las subredes de salud en Bogotá.

Ante esto, Edna Bonilla, comunicó que desde el Distrito se respeta el derecho a la protesta, pero también se incita para que los profesores, atendiendo a su labor de servidores públicos, cumplan con el retorno a las aulas. Según la secretaria, los maestros que no acudan o no quieran retornar a las clases tendrán que asumir el procedimiento administrativo decretado por el Ministerio de Educación, el cual, entre otras cosas, determina el no pago de los días que no asistan a las instalaciones.

Datos de la secretaría de Salud demuestran que el 98.2 % de instituciones cuentan con protocolos de bioseguridad, también, las entidades educativas han recibido más de 2 millones de elementos de bioseguridad. Los maestros han recibido un plan preferencial de internet y, 2.708 estudiantes de estratos 0, 1 y 2 se han beneficiado con 1.708 instalaciones nuevas de internet.