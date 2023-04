“Parceros por Bogotá”: ¿cómo inscribirse y participar en la convocatoria de 2023?

En esta primera etapa son 2.697 los jóvenes beneficiarios del programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Integración Social publicó el listado de 2.697 jóvenes seleccionados y formalizados para ingresar a Parceros por Bogotá en esta primera cohorte 2023. Este programa de la Alcaldía de Bogotá busca incentivar las capacidades de los jóvenes de la capital reduciendo sus índices vulnerabilidad social.

Los beneficiarios tendrán, durante seis meses, la posibilidad de recibir transferencias monetarias condicionadas por un valor de $500.000, si cumplen labores sociales con entidades distritales y se convierten en agentes comunitarios de prevención en su comunidad.

A través de la cuenta de Twitter del Distrito Joven se dieron más detalles sobre la publicación del listado de los jóvenes que ahora son parte del programa y se explicó: “estos jóvenes realizarán su inicio al curso de Agente Comunitario en Prevención durante dos meses y cuatro meses más actividades prácticas”.

Los jóvenes iniciarán sus actividades este 26 de abril, participando en el curso de Agentes Comunitarios de Prevención, un componente pedagógico que los introduce a temáticas de interés colectivo para sus comunidades y para Bogotá y, al finalizar este curso, realizarán el servicio de incidencia comunitario y apoyo a ciudad y accederán a ofertas de empleo, emprendimiento, educación y aprovechamiento del tiempo libre.

“Fueron dos semanas de formalización en 13 localidades de la ciudad, recibiendo a las y los jóvenes que fueron priorizados y contactados a través de correo electrónico y celular. Desde Distrito Joven y las Alcaldías Locales estamos listos para que el próximo 26 de abril iniciemos el servicio social con estos 2.697 jóvenes que ya hacen parte de Parceros por Bogotá y realizarán su inicio al curso de Agente Comunitario”, aseguró Oscar Oviedo, subdirector para la Juventud.

Distrito abrió preinscripciones para Parceros por Bogotá 2023

La Secretaría Distrital de Integración Social dio apertura oficial a la preinscripción al servicio social de Parceros por Bogotá 2023, los jóvenes de 18 a 28 años y seis meses que residan en Bogotá tendrán la oportunidad de hacer parte de la Ruta Integral de Oportunidades Juveniles.

“Para las personas, entre los 18 a 28 años, que no se lograron preinscribir en la convocatoria anterior y quieren hacer parte de Parceros por Bogotá lo podrán hacer ingresando a la App Distrito Joven en la página web www.distritojoven.gov.co o acercándose a una de nuestras Casas de Juventud”, aseguró Oscar Oviedo, subdirector para la Juventud.

Tatiana Gómez, una joven de la localidad de Kennedy, que ya fue formalizada por Parceros por Bogotá y realizará su ingreso este mes de abril invita a los jóvenes de la capital a participar “de todo corazón inscríbanse, háganlo, esto vale la pena, uno cree que somos muchos en esta ciudad y que no me van a llamar, que eso no pasa, pero no, entren y preinscríbanse, mírenme a mi aquí estoy, ya en mi entrevista”.

¿Qué es Parceros por Bogotá?

El servicio social Parceros por Bogotá es una apuesta distrital dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años y seis meses, que tiene por objetivo contribuir con la reducción del riesgo social de jóvenes vulnerables a través de su inclusión en dinámicas educativas y sociales, orientación socio ocupacional y formación en habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección de sus derechos mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas, a través de una ruta pedagógica.

Beneficios del programa para los jóvenes

Acompañamiento pedagógico y psicosocial.

Curso de agentes comunitarios de prevención.

Actividades de apoyo a servicios de ciudad.

Ruta integral de apoyo juvenil con acceso a ofertas en empleabilidad, educación y emprendimiento.

Transferencia monetaria de 500 mil pesos mensuales por seis meses, condicionados al cumplimiento de la realización de actividades y participación en los espacios programados.

Actividades para el aprovechamiento del tiempo libre

Es importante señalar que desde su creación en el año 2021 a la fecha se han beneficiado 18.027 jóvenes en el Servicio Social Parceros por Bogotá, en este grupo, el 72% son mujeres y el 27% son hombres.