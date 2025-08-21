Capturan a pareja de periodista Laura Blanco: sería judicializado por feminicidio

Laura Camila Blanco era una comunicadora social y periodista que murió al caer del apartamento en el que había comenzado una nueva vida. Foto: Archivo Particular

La teoría sobre un presunto suicidio parece desvirtuarse. En las últimas horas, Óscar Santiago Gómez Leal, pareja y la última persona que vio con vida a Laura Camila Blanco, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en el barrio La Estrada, localidad de Engativá.

Su captura se da en medio de la investigación que el ente acusador ya adelantaría por el delito de feminicidio agravado, siendo Gómez, el principal sospechoso.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo 27 de julio, cuando se conoció que esta comunicadora social y periodista de 26 años, cayó desde el noveno piso de su apartamento ubicado en el barrio Salitre Greco.

De lo poco que sabe la familia, es que luego de estar de celebración en un bar de la 85 por el grado del hoy capturado, los asistentes decidieron ir al apartamento de la joven para continuar la celebración. Así lo narra el hermano de Laura, quien se enteró de esto después de los detalles de lo sucedido en el conjunto, por testimonio de los celadores.

Sin embargo, en un momento de la noche, algunos invitados salieron a comprar licor y ahí es donde todo se vuelve confuso. Lo que se cree, según las versiones, es que ambos quedaron solos en el apartamento, al parecer discutiendo. Al final, la única explicación que recibieron fue la versión de Óscar Santiago Gómez, quien dijo que ella se había arrojado, algo que la familia no puede aceptar.

”Ella estaba entusiasmada. Fueron dos meses muy bonitos. Ella me dijo anteriormente, ‘mami, quiero tener mi proyecto. Quiero demostrarme que puedo hacer las cosas sola’. Había vivido toda la vida conmigo y con su hermano. Vivía feliz con su nueva vida, se emocionaba con comprar la ollita, la cuchara, todas esas cositas que ella quería, en un espacio lindo como ella lo se lo soñó alguna vez”. Todo esto reforzaría la idea de que su hija no tenía un perfil suicida.

Para Oswaldo Blanco, abogado de las víctimas, las versiones contradictorias de Óscar Santiago Gómez y los resultados de la necropsia de Medicina Legal, son contundes para que un juez haya librado la orden de captura. “En las próximas diligencias conoceremos si hubo otros signos de violencia (que no corresponden a una caída como la que ocurrió)”, manifestó en entrevista con Noticias Caracol.

