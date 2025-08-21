Rescatan a adultos mayores en Zipaquirá secuestrados hace más de dos meses

Una denuncia permitió su rescate. Foto: Fiscalía

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Cundinamarca, en coordinación con el Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aérea Colombiana, encontraron a una pareja de adultos mayores que permanecían secuestrados, desde el pasado 28 de mayo, en zona rural de Zipaquirá (Cundinamarca).

Una denuncia fue clave para establecer que cuatro hombres armados retuvieron a los esposos de 65 y 60 años cuando llegaban a su vivienda y luego, los llevaron a una región boscosa del Páramo de Guerrero, donde permanecieron 81 días en cautiverio. Para liberarlos, los captores exigían una millonaria suma de dinero a sus familiares.

El día del rescate, el pasado 17 de agosto, las autoridades encontraron a las víctimas en un cambuche improvisado y expuestos al frío, atados de manos y pies.

Desde la Fiscalía indicaron que los secuestradores alcanzaron a escapar, por lo que adelantan actividades investigativas que, junto a la Policía y Ejército, permitan establecer el paradero y así poder judicializar a los responsables del doble secuestro.

