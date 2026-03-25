Pareja estaría entrando a edificios para robar en Chapinero: denuncian vecinos

Además, advierten que los señalados presuntamente portarían armas blancas, lo que eleva el nivel de riesgo tanto para residentes como para personal de los edificios. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo llamado de alerta hacen vecinos de Chapinero, en Bogotá, luego de que en las últimas horas se viralizara en redes sociales la denuncia sobre una pareja que estaría recorriendo el sector para ingresar a edificios sin portería y cometer hurtos en apartamentos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los sospechosos se estarían aprovechando de conjuntos residenciales con acceso automatizado o sin vigilancia permanente para entrar sin levantar sospechas. Una vez dentro, buscarían oportunidades para robar en los inmuebles.

Lea más: Sujeto que perpetró triple feminicidio en Bosa aceptó cargos: esto reveló la Fiscalía

Los vecinos aseguran que no se trataría de un hecho aislado. Según indican, esta misma pareja ya habría sido vista en otros casos desde 2025, lo que ha incrementado la preocupación en el sector.

#PILAS 🚨 Vecinos de Chapinero denuncian que pareja recorre sector para ingresar a edificios sin portería y con acceso automatizado para cometer hurtos en aptos.

Los sospechosos ya habrían sido vistos en otros casos desde 2025 y portarían cuchillos. Piden ayuda a las… pic.twitter.com/VIVMDDyngT — NOTICIAS COLOMBIANAS OSCURAS (@Col_Noticiass) March 25, 2026

Además, advierten que los señalados presuntamente portarían armas blancas, lo que eleva el nivel de riesgo tanto para residentes como para personal de los edificios.

La situación ha llevado a los habitantes a pedir mayor presencia de las autoridades y acciones concretas para prevenir estos hechos. También han hecho un llamado a reforzar las medidas de seguridad en los conjuntos, especialmente en aquellos que no cuentan con portería o control estricto de acceso.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial sobre estos casos. Sin embargo, las denuncias ya circulan ampliamente entre la comunidad, que busca evitar que nuevos hurtos se sigan registrando bajo esta modalidad.

Lea más: Vecinos grabaron caso de violencia intrafamiliar, logrando la captura del responsable

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.