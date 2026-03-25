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Pareja estaría entrando a edificios para robar en Chapinero: denuncian vecinos

Edificios sin portería y con accesos automatizados: así estarían entrando a robar en Chapinero.

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Redacción Bogotá
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26 de marzo de 2026 - 12:07 a. m.
Además, advierten que los señalados presuntamente portarían armas blancas, lo que eleva el nivel de riesgo tanto para residentes como para personal de los edificios.
Además, advierten que los señalados presuntamente portarían armas blancas, lo que eleva el nivel de riesgo tanto para residentes como para personal de los edificios.
Foto: Archivo Particular
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Un nuevo llamado de alerta hacen vecinos de Chapinero, en Bogotá, luego de que en las últimas horas se viralizara en redes sociales la denuncia sobre una pareja que estaría recorriendo el sector para ingresar a edificios sin portería y cometer hurtos en apartamentos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los sospechosos se estarían aprovechando de conjuntos residenciales con acceso automatizado o sin vigilancia permanente para entrar sin levantar sospechas. Una vez dentro, buscarían oportunidades para robar en los inmuebles.

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Los vecinos aseguran que no se trataría de un hecho aislado. Según indican, esta misma pareja ya habría sido vista en otros casos desde 2025, lo que ha incrementado la preocupación en el sector.

Además, advierten que los señalados presuntamente portarían armas blancas, lo que eleva el nivel de riesgo tanto para residentes como para personal de los edificios.

La situación ha llevado a los habitantes a pedir mayor presencia de las autoridades y acciones concretas para prevenir estos hechos. También han hecho un llamado a reforzar las medidas de seguridad en los conjuntos, especialmente en aquellos que no cuentan con portería o control estricto de acceso.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial sobre estos casos. Sin embargo, las denuncias ya circulan ampliamente entre la comunidad, que busca evitar que nuevos hurtos se sigan registrando bajo esta modalidad.

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Por Redacción Bogotá

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