Sujeto que perpetró triple feminicidio en Bosa aceptó cargos: esto reveló la Fiscalía

Cristian Camilo Valencia Hurtado fue imputado por feminicidio agravado este miércoles 25 de marzo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía formuló imputación contra Cristian Camilo Valencia Hurtado como autor de tres feminicidios agravados, en concurso por el asesinato de una mujer y sus dos hijas, una de ellas menor de edad. Tras la presentación de la Fiscalía, el procesado aceptó los cargos.

Siga leyendo: La identidad de las víctimas de feminicidio en Bosa: una madre y sus hijas de 17 y 20 años

Deisy Anaimer Granados Arboleda de 42 años; su hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años de edad, son las víctimas del triple feminicidio que enlutó a Bogotá.

El ente acusador explicó que la pena base parte de 500 meses de prisión (41,6 años) por el delito más grave y que esta podría aumentarse significativamente debido al concurso de conductas, como el hecho de que una de las mujeres era menor de edad.

Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado de asesinar a su pareja y sus hijastras de 17 y 20 años, en Bosa, aceptó cargos por feminicidio agravado durante la audiencia. Este es el momento en que lo admite ante el juez.https://t.co/0vFjGDn5DR pic.twitter.com/WQKFOzcph9 — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) March 25, 2026

Lo que reveló la Fiscalía del triple feminicidio

En la exposición de los hechos que sustentan los cargos imputados, la Fiscalía señaló que todo ocurrió en una vivienda del barrio Atalaya, en Bosa, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de las tres víctimas el 24 de marzo de 2026. Según la investigación, el imputado convivía con Deisy Granados, su pareja, y las dos hijas de ella.

Según la reconstrucción de la fiscal, los familiares de las víctimas perdieron comunicación con ellas desde la noche del viernes 20 de marzo de 2026, cuando dejaron de responder llamadas y mensajes. Ante la preocupación, acudieron el 24 de marzo en horas de la mañana a la vivienda en el barrio Atalaya, en Bosa, donde, con apoyo de la Policía y el Cuerpo de Bomberos, lograron ingresar al inmueble.

En el lugar encontraron los cuerpos sin vida de las tres mujeres, lo que permitió a las autoridades establecer de manera preliminar que los hechos habrían ocurrido en ese intervalo de tiempo, aunque la hora exacta de la muerte será determinada por Medicina Legal. En la escena también fue encontrado el presunto feminicida con signos de envenenamiento.

La fiscal añadió que las tres mujeres habrían sido atacadas con arma cortopunzante en un contexto de violencia de género, celos y control, causándoles múltiples heridas mortales.

Sobre los cargos, la fiscal indicó que de aceptarlos de manera voluntaria, esto implica una rebaja del 25 % de la pena. Sin embargo, se aclaró que por el feminicidio de la menor de edad no hay ningún beneficio ni descuento, mientras que la rebaja solo aplicaría para los casos de las víctimas mayores de edad.

Le puede interesar: Sujeto intentó arrollar a una mujer que le reclamó por agredir a su perro: quedó en video

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.