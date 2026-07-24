¿Parque ambiental o relleno sanitario? El debate que enciende la discusión del POT en Soacha

PARQUE PRINCIPAL SOACHA Foto: JORGE LONDO�O

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La búsqueda de Bogotá por un terreno donde levantar el Parque de Innovación para la Gestión Integral de Residuos —el proyecto formulado en 2021 para reemplazar la operación de Doña Juana— lleva más de tres años estancada sin encontrar espacio dentro de los límites de la capital. Esa búsqueda inconclusa coincide ahora con la discusión de la nueva hoja de ruta de su vecino del sur: el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Soacha.

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De acuerdo con una denuncia presentada por el exconcejal Danny Caicedo, el articulado que el alcalde Julián Sánchez presentará ante el Concejo Municipal contempla la figura de “Parque Tecnológico Ambiental XISQUA”, una categoría de uso del suelo delimitada en el vecino municipio. Sobre el papel, se trata de una habilitación que reconfiguraría la zona rural de Soacha y que, por su escala, reaviva el debate sobre si el municipio terminará asumiendo la carga ambiental que Bogotá no logró resolver en su propio territorio.

Las alarmas que enciende la oposición

Para sectores críticos en Soacha, la inclusión de este parque tecnológico no es un hecho aislado. Caicedo advierte que la medida responde al esquema de integración regional promovido por la actual administración y cuestiona los beneficios reales para la población local.

“¿A qué intereses favorece condenar a Soacha a sufrir los rigores de un relleno sanitario? ¿A quién representa este alcalde, que pretende que los soachunos sufran los efectos de tener un relleno sanitario a poca distancia, solo por beneficiar a Bogotá?”, señala Caicedo.

El exconcejal sostiene que la prioridad de la planificación debería ser la infraestructura ambiental comunitaria antes que la recepción de desechos ajenos, y propone que el predio , delimitado en la zona del Corregimiento Uno del municipio, cambie de destino:

“En lugar de esto, ese terreno podría albergar un Parque Metropolitano para Soacha, uno que garantice bienestar a los soachunos. (...) Efectivamente Soacha necesita un nuevo POT, pero uno que verdaderamente priorice el bienestar, el desarrollo, el cuidado del ambiente y la soberanía del agua para nuestra gente; sin embargo, por el afán, Perico puede hipotecar el futuro de la ciudad”, concluye.

Conversación pública

La controversia alrededor de la figura “XISQUA” y el futuro del suelo rural tendrá su primer pulso público este 25 de julio en el Coliseo General Santander, fecha programada para el Cabildo Abierto con el que se dará inicio formal a la concertación y debate ciudadano del POT.

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