De parque urbano a refugio natural: así se renueva el Parque de la 93

El tradicional Parque de la 93, en el norte de Bogotá, atraviesa una de las transformaciones ambientales más importantes de su historia. Con la siembra de 5.680 plantas nativas y la creación de nueve tipos de jardines funcionales, el espacio se convertirá en un corredor ecológico urbano diseñado para atraer colibríes, abejas y mariposas.

La intervención, que avanza desde enero y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2026, hace parte del plan de mejoramiento liderado por la Asociación Amigos del Parque 93 y se articula con las iniciativas del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) para promover jardines sensoriales en la ciudad.

De parque tradicional a ecosistema urbano

Por años, el Parque de la 93 estuvo marcado por el césped y la vegetación ornamental. Ahora, el objetivo es convertirlo en un ecosistema urbano vivo, compuesto por jardines interconectados y adaptados a su entorno.

El diseño estuvo a cargo de Grupo Verde, firma experta en paisajismo sostenible, que realizó más de un año de estudios para ajustar ca

“Cada zona cumple una función: atraer polinizadores, regular la temperatura, mejorar el ambiente y fortalecer la biodiversidad”, explicó María Elena Giraldo, representante legal de la Asociación Amigos del Parque 93.

Jardines con funciones ecológicas y sensoriales

La renovación contempla nueve tipologías de jardines, entre ellas:

Melíferos, para atraer colibríes, abejas y mariposas.

Aromáticos, con lavanda, romero y verbena, que ayudan al control natural de plagas.

De sombra, orientados a regular el microclima.

De acceso y follaje, que aportan textura, frescura y hábitats para fauna menor.

En total, se intervendrán 1.200 metros cuadrados de jardines dentro de un parque de cerca de 14.000 metros cuadrados, conservando los 141 árboles maduros existentes.

Beneficios para la ciudad

Los estudios que respaldan el proyecto indican que los jardines con plantas nativas no solo fortalecen la biodiversidad, sino que también atraen más polinizadores y ayudan a refrescar el entorno urbano.

Además, el diagnóstico reveló que gran parte del parque recibe poca luz solar, por lo que la intervención tuvo que adaptarse cuidadosamente a esas condiciones.

Una experiencia distinta para los visitantes

Quienes regresen al parque después del 15 de marzo encontrarán un espacio completamente renovado, con nuevos aromas, sonidos y paisajes.

“Se podrá sentir la diferencia de temperatura bajo los jardines de sombra, escuchar el zumbido de los polinizadores y ver aves alimentándose en las flores”, explicó Diana Karina Trevisan, directora de la Asociación Amigos del Parque 93.

Además, las plantas que fueron retiradas no serán desechadas: serán reubicadas en otros espacios verdes de la ciudad, siguiendo criterios técnicos y ambientales.

Hacia un modelo de espacio público más verde

La intervención del Parque de la 93 se suma a los esfuerzos de Bogotá por consolidar espacios públicos que integren bienestar, sostenibilidad y biodiversidad.

Más allá de los jardines, el proyecto busca que los ciudadanos vuelvan a encontrarse con la naturaleza, incluso en medio del cemento y el ruido urbano.

