Taxista que llevó a Diana Ospina declaró; salen a la luz irregularidades y antecedentes

Fue vista por última vez tras abordar un taxi a las afueras de la reconocida discoteca Theatron. Se dirigía a su casa en la localidad de Engativá pero nunca regresó.

Avanza la investigación por el secuestro y el robo de Diana Ospina, ocurrido en la madrugada del 22 de febrero en Bogotá. En las últimas horas, el conductor del taxi en el que la mujer se movilizó antes de desaparecer se presentó ante las autoridades y rindió declaración ante el Gaula, mientras se revisan posibles irregularidades asociadas al vehículo.

Según confirmó la Fiscalía a El Espectador, el hombre entregó su versión de los hechos y actualmente se adelantan labores para contrastarla con los videos, registros y demás pruebas recolectadas. “Se están realizando actividades investigativas para verificar su relato”, indicó el ente acusador.

Y aunque el taxista aseguró ante las autoridades que no tiene relación con el secuestro ni con un “paseo millonario”, la investigación de Noticias Caracol reveló que registra antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales.

Según esa información, en 2024 el hombre fue judicializado por un caso en el que una persona fue interceptada por varios sujetos armados con armas blancas y despojada de sus pertenencias en el sur de Bogotá. En ese proceso, el hoy conductor fue capturado y presentado ante un juez.

Estos antecedentes hacen parte del análisis que realizan los investigadores para establecer si existe algún vínculo con los hechos recientes.

El taxi bajo la lupa: irregularidades y pistas clave en el caso

Las cámaras de seguridad captaron dos taxis involucrados en el caso, ambos pertenecientes al mismo propietario. El vehículo en el que se movilizó Diana, de placas ESN-170, está vinculado a la empresa Transportes Línea S.A.S.

Tras conocerse las imágenes, la compañía contactó al dueño del automotor. Su representante legal, Diego Parra, aseguró que el propietario atendió los requerimientos de la Fiscalía y entregó la información sobre los conductores asignados a los turnos diurno y nocturno.

Durante la verificación del vehículo se detectaron varias irregularidades, reveladas inicialmente por Caracol Noticias. Según esa información, el taxi fue vendido en múltiples ocasiones, estuvo ofertado en plataformas digitales y registra al menos cinco infracciones entre 2024 y 2025, asociadas a tres conductores diferentes.

Además, la empresa confirmó que el vehículo no tenía vigente la tarjeta de operación desde enero de este año, debido a que no fue renovada por el propietario. “La refrendación es responsabilidad tanto del dueño como del conductor”, explicó Parra.

Un fiscal del Gaula evalúa ahora si los conductores que manejaban los taxis esa noche corresponden a los reportados oficialmente.

Lo que ha dicho Diana Ospina

Tras permanecer desaparecida durante cerca de 40 horas, Diana Ospina llegó a un CAI ubicado en la vía a Choachí, donde relató que fue secuestrada por estructuras delincuenciales y mantenida retenida en una vivienda.

Según su testimonio, habría sido trasladada entre distintos lugares antes de que, en la noche del lunes, fuera llevada hacia los cerros y abandonada en una vía.

Investigación en curso

La Fiscalía indicó que el proceso se encuentra en fase de verificación y cruce de información, tanto de los conductores como de los vehículos involucrados.

Por ahora, ninguna persona ha sido imputada formalmente por este caso. Las autoridades continúan recopilando pruebas, revisando los videos y evaluando los antecedentes para establecer responsabilidades.

