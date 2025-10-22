¿Participará? Todo listo para el Simulacro Distrital 2025: empieza a las 10:30 a.m.

Simulacro de evacuación por emergencias, realizado en la Plaza de la Av Chile Foto: El Espectador - José Vargas

Este miércoles 22 de octubre, a las 10:30 a. m., Bogotá pondrá a prueba una vez más su capacidad de respuesta ante emergencias con la realización del Simulacro Distrital de Preparación 2025, una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres.

El ejercicio, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se plantea como una estrategia colectiva para aumentar la preparación ante eventos como sismos, incendios, inundaciones u otras situaciones que puedan poner en riesgo a la población. Se trata de un ensayo que involucra a todos los sectores y cuya efectividad depende, en gran parte, de la participación masiva.

El propósito principal del simulacro es mejorar las capacidades de evacuación, respuesta y organización de las comunidades, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, y de los ciudadanos en general. Según las autoridades, es también una oportunidad para identificar debilidades en los planes de emergencia y trabajar en su fortalecimiento.

“Es una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención y la corresponsabilidad, se trata de un ejercicio de ciudad donde todos los sectores contribuyen a una Bogotá más preparada y resiliente”, señaló El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar.

Recuerda: mañana 22 de octubre se realizará el #SimulacroBogotá2025. Un esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de desastres.https://t.co/zAYc43weMw — IDIGER (@IDIGER) October 22, 2025

¿Quiénes participan?

La convocatoria es abierta: ciudadanos, organizaciones sociales, empresas, colegios, universidades, edificios residenciales y entidades gubernamentales podrán participar. No se requiere experiencia previa ni una infraestructura especial, solo la disposición de participar activamente y seguir las instrucciones de evacuación.

¿Cómo participar? El proceso es sencillo. Quienes deseen sumarse al ejercicio deben seguir cuatro pasos:

Inscribirse en el sitio oficial en el sitio oficial www.simulacro.idiger.gov.co Ejecutar el simulacro aplicando el plan de evacuación propio de su organización, vivienda o institución. Reportar la participación a través del formulario habilitado en la misma página. Descargar la constancia, que se genera automáticamente al finalizar el proceso.

De acuerdo con el llamado de las autoridades, a las 10:30 a. m. se activarán las actividades previstas: ejercicios de evacuación, verificación de rutas y puntos de encuentro, y mecanismos de reporte en las plataformas habilitadas por la administración distrital.

¿Se suspenden clases en colegios y universidades?

No. Si bien en el simulacro distrital de este 22 de octubre participarán de forma autónoma colegios y universidades, el Distrito fue enfático en señalar que las actividades académicas se desarrollarán con normalidad y , a partir de las 10:30 a.m., las clases se suspenderán temporalmente mientras se desarrolla el simulacro.

Además, durante la jornada, se realizan actividades adicionales como charlas de primeros auxilios, simulaciones de incendios controlados y talleres sobre gestión del riesgo

Cabe recordar que el Simulacro Distrital y el Simulacro Nacional, aunque comparten el objetivo de preparar a la población ante emergencias, se diferencian en su alcance y organización. El Simulacro Distrital, liderado por el Idiger, se realiza exclusivamente en Bogotá y está enfocado en fortalecer las capacidades locales de respuesta y evaluar los planes de emergencia de la ciudad.

Por su parte, el Simulacro Nacional es convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y tiene un enfoque más amplio, al coordinar acciones simultáneas en departamentos y municipios de todo el país.

¿Qué debe tener un kit de emergencia en caso de sismo?

El IDIGER recomienda estar preparado con un kit de emergencias personal y otro para los integrantes de la familia para estar preparados ante una emergencia de gran magnitud, con los siguientes elementos que son suficientes para sobrevivir mínimo 3 días:

Medicamentos básicos para controlar dolor, inflamación y/o los formulados por el médico, en caso de que padezca una enfermedad de base.

Guarde tapabocas, gafas de seguridad y un botiquín tipo A.

Reserve agua (en botella) y alimentos no perecederos (enlatados).

Guarde una copia de sus llaves de uso frecuente (de ingreso a casa o vehículo).

Agregue un silbato, un radio, una linterna de pilas o de carga solar, cintas adhesivas, cuerdas, navajas y baterías de repuesto.

Una muda de ropa completa y elementos básicos de aseo personal.

Una cobija liviana, guantes e impermeable.

Guarde copia de tus documentos de identidad de forma física y también en la web.

Recuerde incluir dinero de baja denominación.

Incluya cloro o tabletas de cloro para purificar el agua y algunas herramientas básicas.

