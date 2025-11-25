Pasaje de Transmilenio subiría a COP 3.450 para 2026: Concejo debatirá el presupuesto

Nuevo bus para el sistema TransMilenio que entrará en operación en 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cada fin de año, el aumento del valor del pasaje de Transmilenio es una preocupación de los habitantes de Bogotá. En el escenario a 2026, según el documentos de proyecto de acuerdo radicado por la Alcaldía ante el Concejo, la tarifa comercial aumentaría 250 pesos, dejando el pasaje a un precio de COP 3.450. La empresa de transporte dio sus explicaciones, mientras el cabildo baraja sus cartas.

A partir de este martes 25 de noviembre, en el Concejo se debate el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto del año entrante. Uno de los focos de la discusión será el pasaje de Transmilenio, el cual, según las cuentas, significaría un aumento del 7.8 % en el valor del pasaje que hoy se encuentra en COP 3.200.

Cabe recordar que en en 2024, esta administración también le subió al pasaje 250 pesos, en su momento fue un aumento de más del 8 %, ya que se encontraba en 2023, en COP 2.950. En este nuevo cambio de año, aunque el cabildo reconoce que es normal que el precio aumente, desde ya se cuestiona el rol de los privados y el plan para estabilizar el Fondo de Estabilización Tarifaria.

Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, abrió el debate: “la discusión no es si sube o no el costo del transporte, pues es lógico que debe subir. La discusión es cómo se democratiza el costo del funcionamiento del SITP que anualmente reporta un billonario déficit en términos financieros”.

Por su parte, Transmilenio explicó que la razón principal del incremento es que la tarifa debe reflejar el aumento de los costos operacionales, “los cuales se ven afectados por las principales cifras macroeconómicas del país. Hasta octubre de 2025, el IPC se incrementó en 5.51%“, señaló María Fernanda Ortíz, gerente de TM.

Sobre lo anterior, Ortiz sostiene que el diésel se ha incrementado en más del 14 % en lo que va del año y el gas natural vehicular 10 %, con un riesgo alto de que en 2026 suba más del 50 % debido a la importación.

Lo que sí destacó la gerente fue el aumento proyectado del salario mínimo: “el pronóstico del salario mínimo para 2026 es un incremento del 11%, de acuerdo con lo reportado por el gobierno nacional. Esto es importante porque tenemos 34.000 colaboradores en todo nuestro sistema con empleos formales que se verán beneficiados de este incremento”.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, Transmilenio insistió en que el aumento proyectado para el pasaje (7.8%), es menor a todos los indicadores macroeconómicos. “Es fundamental resaltar que los beneficios para poblaciones vulnerables continúan, incluyendo pasajes gratis para personas de Sisbén, adulto mayor y personas con discapacidad”, adhirió Ortiz.

Crítica del Concejo de Bogotá

Pero para la concejala Sánchez si el Distrito aporta más por medio del FET y el usuario más por parte de su pasaje, el privado también debe aportar. Su crítica vino, además, acompaña de una propuesta que habla de un aumento de 150 pesos

“La propuesta no es otra sino la que ha recomendado Transmilenio en su estudio, que para 2026 el pasaje se congele para los usuarios aumentando $150 acorde a la inflación, no $250. De esta forma, quedarían pendientes $98.622 millones para mantener el FET en $3.2 billones. Nuestra propuesta es que ese dinero lo pongan los privados, los cuales, de darse el comportamiento financiero común, en 2026 tendrán ganancias de mínimo $257.740 millones con una rentabilidad neta del 4 %. Pero no, la Alcaldía de Galán le mantiene intactas las ganancias a los privados, cargando todo el déficit en el presupuesto de Bogotá y en el bolsillo de los usuarios”, sentenció Sánchez".

Mejoras Proyectadas para 2026

Adicionalmente, en 2026, Transmilenio dice que se esperan mejoras importantes en el sistema gracias a la entrada en operación de nuevos buses eléctricos. Serán 705 buses adicionales eléctricos entre 2026 y 2027 que entrarán a reforzar la operación y aumentar la capacidad del sistema.

Desde este martes 25 de noviembre, el Concejo de Bogotá inicia la discusión formal del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá 2026. La discusión inicia en la Comisión de Hacienda, donde se analizará el monto asignado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y la necesidad de aumentar la tarifa del pasaje.

