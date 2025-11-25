Rescatan a 30 animales en abandono en Bogotá: hallaron perros, gatos y un perico australiano

Autoridades encontraron 18 perros en presunto estado de abandono. Foto: Policía de Bogotá

El llamado de la comunidad del barrio La Peña, en la localidad Santa Fe, fue la clave para que la Policía de Carabineros y Protección Animal, diera con un presunto caso de maltrato animal. Al menos 30 animales, entre gatos, perros e incluso un perico, se encontraban en cuestionables condiciones de salubridad y abandono.

Según informó la capitán Andrea Aguirre Duarte, jefe encargada de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, tras la denuncia ciudadana, se realizó una visita a la vivienda en la que al parecer se encontraban los animales. Al sitio asistió personal médico veterinario de IDPYBA, el cual evidenció un “lamentable abandono y desentendimiento de varios animales que se encontraban en este lugar”.

Los funcionarios emitieron en su informe un concepto desfavorable en las condiciones de permanencia de los animales, por lo cual “se efectuó la aprehensión material preventiva de 18 caninos, 7 felinos, 4 palomas y un perico australiano”, detalló la capitán.

Posteriormente, fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en donde permanecen en atención constante por parte de los profesionales del instituto, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes.

En #SantaFe, nuestro grupo de @CarabinerosCol logró el rescate de 30 animalitos que estaban en deplorables condiciones.



En coordinación con @AnimalesBOG, son dejados en manos de veterinarios, recibiendo valoración y el cuidado que merecen.



Trabajamos por quienes no tienen voz🐾 pic.twitter.com/NVKvPVZS0p — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 25, 2025

Bogotá llega a más de 5.000 casos este año

El contexto de los animales en la capital es sujeto de control político. Clara Sandoval, concejala del partido Liberal, entregó cifras que demuestran un aumento de casos en Bogotá. De enero al 30 de septiembre de 2025, el Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA ha atendido 5.064 animales por presunto maltrato, de los cuales 330 fueron aprehendidos para proteger su vida, dicen los datos de la cabildante. Y adhiere que, de los 4.410 procesos sancionatorios en proceso, registrados en los últimos cuatro años, solo el 51 % tiene fallo.

“Animales como Sara, Chat, Tara o Aslan han sido devueltos a sus agresores por demoras o vacíos legales. Esto no puede seguir ocurriendo”, subrayó la concejal. Adicional, Sandoval destacó la importancia de la Ley Ángel, que habilitó herramientas claras par que las autoridades avancen en contrarrestar el maltrato animal. Para reforzar la ley, recordó la concejala, el Plan de Desarrollo Distrital destinó $26.530 millones para fortalecer la atención.

