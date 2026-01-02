Pasajes gratis en Transmilenio desde hoy: le explicamos quiénes aplican y cómo usarlos

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén y las condiciones definidas por la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Secretaria de Integración Social

Con el inicio del nuevo año, Bogotá puso en marcha una de sus principales estrategias de apoyo a la población más vulnerable. Desde el 1 de enero de 2026, el Distrito comenzó la recarga de pasajes gratis en Transmilenio, un beneficio que llegará a más de 740.000 personas en la ciudad.

La medida hace parte del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y cuenta con una inversión superior a $10.000 millones solo en enero, dirigida a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de pobreza extrema o moderada.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Del total de beneficiarios, 343.000 corresponden a personas mayores, para quienes se destinaron $3.143 millones. A este grupo se suman 161.000 personas con discapacidad, que recibirán apoyos por un valor de $2.658 millones, y 238.000 personas en condición de pobreza, a quienes se asignaron $4.205 millones. Esta distribución hace parte de la estrategia del Distrito para garantizar el acceso al transporte público a las poblaciones más vulnerables y reducir las barreras de movilidad en la ciudad.

Cabe recordar que la cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén y las condiciones definidas por la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado.

Un requisito clave: tener la tarjeta TuLlave personalizada

Para recibir y activar los pasajes gratuitos es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que este proceso permite identificar a cada beneficiario y cargar automáticamente los pasajes correspondientes según su perfil.

Las personas que aún no tengan su tarjeta personalizada deben realizar el trámite en los puntos habilitados por el sistema. Una vez hecho, deberán esperar la actualización de la información para poder activar el beneficio.

Los puntos de personalización pueden consultarse en: tullaveplus.gov.co

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de dos maneras:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

