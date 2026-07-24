Pedirán cárcel para conductor involucrado en la muerte del joven ciclista Wilfreth Aguilera

Wilfreth Aguilera tenía 19 años Foto: Cortesía

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El próximo martes 28 de julio se realizará la audiencia de imputación de cargos contra el conductor presuntamente involucrado en la muerte de un joven ciclista en las vías del municipio de Facatativá (Cundinamarca).

La representación de víctimas, a cargo del abogado Leonardo Pinilla, señaló que pedirá medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra el conductor, así como la petición de que el hecho se enmarque como un homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual.

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Según explicó el penalista Pinilla, la familia considera que la investigación debe ser mucho más rigurosa frente a los elementos probatorios relevantes y a las decisiones que, hasta el momento, ha adoptado la Fiscalía.

“La familia de Wilfreth y esta representación de víctimas no está exigiendo beneficios. Está exigiendo que haya verdad, que haya justicia y que se adopte una decisión acorde con la gravedad de estos hechos”, sentenció.

Pinilla agregó que, de acogerse por parte de la justicia la tesis jurídica planteada, el investigado podría enfrentar una pena de entre 17 y 37 años de prisión.

El caso

Wilfreth Aguilera Torres tenía 19 años y era una promesa del ciclismo colombiano.

El pasado 17 de mayo, cuando realizaba uno de sus habituales entrenamientos en la vía hacia La Tribuna (Facatativá), un hombre que conducía una camioneta Chevrolet lo arrolló, luego de presuntamente intentar rebasar en doble línea. Por si fuera poco, el hoy procesado es señalado de manejar borracho, luego de que la prueba de alcoholemia arrojara grado 2.

Al lugar acudió Policía de Tránsito, quienes le aplicaron un comparendo por “conducir bajo la influencia del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas”. Sin embargo, según María Fernanda Castro, tía de Wilfreth, el hombre fue dejado en libertad.

Aunque el joven alcanzó a ser atendido en el Hospital San Rafael de Facatativá, el impacto del siniestro fue fatal.

Convocan a plantón

Cinco días antes de la audiencia de imputación de cargos, familiares y amigos de Wilfreth Aguilera Torres convocaron a la ciudadanía, a deportistas y especialmente a la comunidad ciclística del país a participar en una marcha pacífica que se realizará este sábado 25 de julio, a las 3:00 de la tarde, en la Universidad de Cundinamarca, en Facatativá.

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Los organizadores señalaron que la movilización busca exigir que la muerte del joven ciclista no quede en la impunidad y hacer un llamado para que las autoridades fortalezcan las acciones de protección a quienes practican este deporte en las vías del país.

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