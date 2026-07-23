Identifican vehículo que condujo en puente peatonal: acumula multas por COP 4 millones

En el momento del hecho, el vehículo tenía las placas tapadas. Las autoridades investigan la identidad de la persona que conducía. Foto: Archivo Particular

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Gracias a la denuncia ciudadana, se conocieron las placas del vehículo azul involucrado en una grave infracción de tránsito, conocida este jueves a través de redes sociales.

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La denuncia fue publicada por el concejal Juan David Quintero a través de su cuenta en X. "Acá están las placas. ¡Esperamos una sanción EJEMPLAR! Debería ir acompañada de denuncia penal", reclamó el cabilante, quien acto seguido adjuntó una fotografía donde se evidencian las placas ZIX013 de Sesquilé, Cundinamarca.

El vehículo adeuda más de COP 4 millones en multas

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), el vehículo de placas ZIX013 adeuda COP 4.433.799 en multas y comparendos.

A detalle, al propietario del automotor le fueron aplicados dos comparendos el pasado 13 de junio en Villavicencio por no acatar las señales e indicaciones de un agente de tránsito (C31) y conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito (D12).

Así mismo, el 14 de julio, en Bogotá, fue multado por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

Buscan al conductor

Un automóvil fue captado mientras intentaba pasar un puente peatonal en circunstancias que aún no están claras, dando pie a una ola de reacciones en redes sociales y a cuestionamientos por la indignante conducta de la persona que iba al volante.

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Las imágenes muestran un automóvil Chevrolet Spark de color azul oscuro sobre la estructura peatonal, mientras varios ciudadanos observan asombrados. El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en la Av. Carrera 68 con Av. Calle 26, aunque las circunstancias en las que se produjo la maniobra aún no son claras.

El alcalde Carlos Fernando Galán se sumó a la indignación ciudadana y pidió ayuda para identificar al “salvaje al volante queocultó las placas de su carro para cometer varias infracciónes”.

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