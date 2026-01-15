Perra habría sido abusada sexualmente en Bogotá: preocupación por el paradero del animal

Perro asustado Foto: Pixabay

Las autoridades adelantan la búsqueda de una perra que estaría en grave riesgo luego de que se conociera una denuncia por un presunto caso de abuso sexual animal ocurrido en un apartamento de un conjunto residencial del sur de Bogotá. Según la información divulgada por residentes del sector, el hecho habría sido cometido por un menor de edad, quien, tras la alerta, habría huido del lugar junto con otras personas, llevándose al animal.

De acuerdo con el testimonio de un habitante del conjunto, la aberrante conducta quedó registrada en un video que evidenciaría el abuso. Dicho material ya circula ampliamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Si bien el video no muestra escenas explícitas de violencia, sí denota el abuso y actualmente se configura como una pieza clave dentro de la investigación.

“Denuncié ante la Policía y ante la administración del conjunto y no pasó absolutamente nada”

El Espectador habló con la persona que instauró la denuncia, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato. “Estos hechos ocurrieron el día 20 de diciembre del año 2025 en un conjunto residencial de la localidad de Bosa. Ese día evidencié el abuso carnal a una perrita al interior de uno de los apartamentos del lugar y decidí grabar parte de los hechos para poder denunciar. Con el video como prueba principal me dirigí a la administración del conjunto para poner la denuncia y no pasó nada. Es inaudito que con una prueba tan fehaciente hagan como si no pasara nada”, señaló la persona que grabó el momento del supuesto abuso.

Añade que, ante la negativa del conjunto, se comunicó con la línea 123 para poner el caso en manos de la Policía, pero tampoco obtuvo una respuesta favorable. “Tenían los datos, las pruebas, el testimonio, todo, y no sé siquiera si fueron a verificar la situación en el conjunto. Es un caso muy grave y se tomó como cualquier cosa. Es indignante que las autoridades actúen de esa manera solo porque se trata de un animal”, advierte el denunciante.

Presunto responsable habría huido

Finalmente, el denunciante optó por hacer público el caso a través de redes sociales, ante la falta de respuesta institucional. El video empezó a circular en varias plataformas y fue así como el caso tomó la relevancia necesaria y, en las últimas horas, el caso llegó a las autoridades competentes, a cargo de funcionarios del IDYPBA. Al conocer la situación, se desarrolló un operativo de rescate, pero lamentablemente ni el animal ni la persona señalada se encontraban en la vivienda donde ocurrió el abuso.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA le confirmó a El Espectador que, en efecto, durante una visita realizada el miércoles 14 de enero, se encontraron con que “no había nadie” en el predio en donde habrían ocurrido los vejámenes contra el animal.

“La denuncia quedó radicada el martes de esta semana. Y respecto al apartamento donde ocurrieron los hechos, solo sé que hace unos días taparon todas las ventanas”, concluye el testigo del hecho.

Ante la situación, que deja entrever los vacíos de atención en este tipo de casos, organizaciones defensoras de los derechos de los animales han insistido en la urgencia de localizar al animal, al considerar que su integridad física y bienestar están en alto riesgo.

Tras denuncia por abuso sexual a una perrita en un conjunto al sur de Bogotá, cometido por un "menor de edad", autoridades fueron al lugar, pero el responsable y sus cómplices huyeron llevándose a la perrita 🆘@PoliciaBogota , hay que encontrar a la perrita. Ella está en riesgo… pic.twitter.com/Bo01ZvbujU — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) January 15, 2026

Vacío legal y proyecto de ley en curso

El caso volvió a poner sobre la mesa un debate clave: el abuso sexual contra animales no es un delito autónomo en Colombia, sino una agravante dentro de otras conductas relacionadas con maltrato animal, lo que limita la capacidad de sanción penal efectiva.

En ese contexto, en 2024 fue radicado el Proyecto de Ley 06 de 2024, de autoría de la senadora Esmeralda Hernández, que busca crear el tipo penal de abuso sexual contra animales y establecer sanciones más contundentes para quienes incurran en este tipo de actos. La iniciativa ya superó dos debates en el Congreso, aunque aún debe continuar su trámite legislativo.

Desde la Plataforma Colombiana por los Animales – ALTO, se hizo un llamado a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para que el proyecto sea agendado y discutido una vez finalice el receso legislativo. La organización insistió en que este tipo de hechos evidencian la urgencia de cerrar vacíos legales en la protección animal.

Mientras tanto, colectivos animalistas y ciudadanos solicitan apoyo de la comunidad para brindar información que permita ubicar a la perrita y activar las rutas de protección correspondientes.

