Personería anunció investigación por demoras en obras del Parque Gibraltar, en Kennedy

Personería de Bogotá anunció investigación por retrasos en las obras en el Parque Gibraltar, en Kennedy. El proyecto, que estaba programado para ser entregado en abril de 2026, a poco más de cuatro meses de la fecha de entrega, no supera el 45% de ejecución. Foto: Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria para identificar a los responsables de las demoras en la aprobación de modificaciones clave para la continuidad de las obras del Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar, ubicado en la localidad de Kennedy.

El proyecto, contratado por el IDRD con un presupuesto de COP 284.000 millones, plantea la construcción de un velódromo y un centro de alto rendimiento. Iniciado en febrero de 2024, su entrega estaba prevista para abril de 2026, pero diversos problemas han retrasado su avance y, de acuerdo con la Personería, ya es un hecho que la obra no se entregará cumpliendo el cronograma original.

¿Qué encontró la Personería?

En primer lugar, señalan que los estudios de suelo, contratados y recibidos por el IDRD, no consideraron que el terreno provenía de un antiguo botadero, lo que generó la presencia de lixiviados y biogás. Esta situación obligó a realizar ajustes en el proyecto, con un incremento del 50% en los costos y la necesidad de modificaciones en el diseño original.

A pesar de las alertas emitidas por la Personería, la Administración Distrital tardó siete meses en aprobar una de las modificaciones técnicas necesarias. Hasta ahora, se han adoptado dos cambios técnicos, pero aún se evalúa una tercera modificación, que incluiría nuevos ajustes financieros y técnicos definitivos para asegurar la culminación de la obra.

“Hay presuntas faltas disciplinarias por los tiempos que se está tomando el IDRD para aprobar los modificatorios”, señaló Andrés Castro Franco, personero de Bogotá. Las obras, actualmente con un avance del 45%, no podrán ser entregadas en la fecha prevista y se requerirá, como se ha vuelto costumbre en la contratación pública, una prórroga para su finalización.

La investigación busca esclarecer las causas de estos retrasos y determinar posibles responsabilidades disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados.

