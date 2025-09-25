Pese a denuncias previas, mujer fue atacada a martillazos por su expareja

Tras atacar con un martillo y un arma cortopunzante a Fabiana Karina Rincón, su expareja, Medina Villa se entregó a las autoridades. La víctima permanece en un centro médico en estado de coma. El agresor no aceptó cargos. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un estremecedor caso de violencia de género sacude y prende las alarmas por la seguridad de las mujeres en Bogotá. Fabiana Karina Rincón, ingeniera ambiental y excandidata a edil, permanece en coma en el hospital de Kennedy luego de ser víctima de un violento ataque dentro de su vivienda en hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre.

En contexto: Galán contra las mujeres de Bogotá

Según reveló la Fiscalía General de la Nación, la agresión no fue un hecho aislado. Rincón habría sufrido un patrón continuo de violencia física y psicológica durante meses, ejercido presuntamente por su compañero sentimental, identificado como José Urbano Medina Villa.

Ataque en su vivienda

El ataque tuvo lugar en horas de la noche del 22 de septiembre al interior del apartamento de la víctima, en la localidad de Fontibón. De acuerdo con el informe policial, Medina Villa habría agredido a la mujer en múltiples ocasiones con un martillo y un arma cortopunzante, dejándola gravemente herida en el suelo.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a varios vecinos, mientras que los guardas de seguridad del conjunto recibieron de manera directa las llaves del apartamento de manos del presunto agresor momentos antes de que emprendiera la huida.

Tras ser informada, la Policía Metropolitana de Bogotá ingresó a la vivienda y halló a Rincón en estado crítico y fue trasladada de urgencia al hospital de Fontibón, desde donde fue remitida al hospital de Kennedy. Actualmente, permanece bajo pronóstico reservado por la severidad de las lesiones, que comprometen rostro, cráneo y tórax.

“Ella fue golpeada con un martillo en la cabeza y recibió varias puñaladas, incluso en el rostro. Él no solo quería silenciarla, quería desfigurarla”, pues le propinó “13 martillazos en la cara y cabeza, también le sacó los dientes. Recibió varias puñaladas”, le contó una fuente cerca al caso a El Tiempo.

Un historial de denuncias previas

La Fiscalía informó que la víctima había denunciado previamente a Medina Villa en dos ocasiones. La primera denuncia se registró el 16 de enero de 2025 por acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir. La segunda fue presentada el mismo día del ataque, el 22 de septiembre, por violencia intrafamiliar.

Estas denuncias forman parte del expediente que ahora sustenta el proceso penal en curso. El ente investigador señaló que hay evidencia de un ciclo prolongado de agresiones y maltrato en el contexto de una relación de pareja marcada por el control, el abuso y la vulneración sistemática de los derechos de la mujer.

Proceso judicial en curso

Tras abandonar el apartamento, Medina Villa se presentó voluntariamente a un CAI con las manos aún ensangrentadas. Según el reporte oficial, se dirigió a una patrullera y le expresó: “Sé lo que hice y me quiero entregar”. En ese momento fue capturado y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá.

El agresor fue imputado por la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó ante el juez de control de garantías. Mientras tanto, el proceso continúa su curso con la recopilación de pruebas y testimonios, entre ellos las denuncias previas y reportes médicos de las lesiones sufridas por la víctima.

Llamado urgente a la acción

Este nuevo caso pone nuevamente en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las mujeres víctimas de violencia, así como de garantizar una actuación más oportuna por parte de las instituciones encargadas.

“En Bogotá, las mujeres no caminamos seguras. Las medidas preventivas siguen siendo ineficaces: aunque denunciemos, no se nos protege.Esperamos que la justicia actúe con celeridad y que este intento de feminicidio no quede en la impunidad. De todo corazón, deseamos que Karina tenga una pronta y completa recuperación”, señaló la concejala Heidy Sánchez.

Mientras Fabiana Karina Rincón lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos, su caso se convierte en un nuevo símbolo del drama silencioso que viven miles de mujeres en el país y en una alerta sobre las falencias del sistema de justicia frente a la violencia de género.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.