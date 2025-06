Petro no tendrá que retractarse por decir que Peñalosa “tenía un negocio de buses”

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. Foto: Archivo

En medio de su precandidatura a la presidencia, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, acaba de sufrir una derrota en los tribunales luego de que una tutela suya, en contra del presidente Gustavo Petro, fuera rechazada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En la acción judicial, Peñalosa reclamaba la vulneración de su derecho al buen nombre y la honra, luego de que Petro lo hubiera llamado “vendedor de buses de Diesel”.

En concreto, el jefe de Estado dijo durante un Consejo de Ministros televisado lo siguiente: “Lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar”.

Frente a esto, el exalcalde exigió una rectificación por la vía de los tribunales, al considerar que las afirmaciones de Petro eran contrarias a la verdad y a su gestión durante sus dos periodos al frente de la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, otra consideración tuvo la sala del Consejo de Estado, quien desestimó la tutela de Peñalosa al considerar las afirmaciones de Petro propias de su ejercicio político.

“No logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada cuando, como en este caso se trata de un discurso político que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de las Cortes internacionales de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de esta Corporación«goza del mayor grado de protección» y, por ende, sujeto a menores limitaciones", rezó la determinación del Consejo de Estado.

Por lo tanto, al estar encerrada en un discurso crítico hacia una política pública en general, y al no hacer referencia a la comisión de un delito como la celebración indebida de contratos, el cuerpo judicial colegiado determinó que el reclamo de Peñolosa era improcedente y, por lo tanto, Petro no debía retractarse públicamente de sus afirmaciones.

