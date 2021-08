El petrismo y Gustavo Bolívar “financian a los vándalos”: Claudia López

Por el desalojo en el humedal Tibabuyes, en la localidad de Suba, durante la tarde del lunes se registraron actos vandálicos, exceso de la fuerza por parte de la Policía y enfrentamientos que se extendieron hasta horas de la madrugada. Por estos hechos la alcaldesa Claudia López aseguró que la violencia y el vandalismo en Bogotá están patrocinados por lo que llamó una “combinación de politiquería y financiación de bandas delincuenciales”.

Lea: Claudia López lanza pulla a Colombia Humana, el partido pide rectificación.

“Uno es la primera línea en el Congreso, con Gustavo Bolívar y el petrismo a la cabeza, y otra es la primera línea que vemos en la calle, tirando piedra, destruyendo bienes públicos, haciendo actos de vandalismo. Eso es inaceptable. El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para mandarlos de carne de cañón a desestabilizar la convivencia en ciudades como Bogotá”, aseguró la mandataria.

La combinación de radicalización política irresponsable de jóvenes para mandarlos de carne de cañón y financiación de grupos delincuenciales para distraer a la policía en atender vandalismo y no en perseguir esos grupos, es lo que está detrás de vandalismo en Suba, Kennedy y Usme https://t.co/tYUZI2eEJW — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 10, 2021

La Alcaldesa Mayor también aseguró que además de los aportes que hacen algunos políticos a los integrantes de la primera línea, detrás de los desmanes y actos violentos están organizaciones delincuenciales y de microtráfico principalmente en las localidades de Usme, Kennedy y Suba. Según el mayor Miller Rojas, comandante de la estación de Policía de Engativá, uno de los capturados por los disturbios ocurridos en la localidad de Suba testificó que le habían pagado $70.000 por acudir a la manifestación.

Le puede interesar: Desalojo del humedal Tibabuyes terminó en disturbios e incendio de SITP amarillo.

Engativá | Tres capturados por efectuar actos vandálicos a la infraestructura del CAI Jaboque y causar afectación a la integridad del personal uniformado. pic.twitter.com/B8ruF6m0UU — BG. Eliecér Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) August 10, 2021

“Hemos establecido que hay organizaciones criminales y de microtráfico que también les pagan a estos jóvenes para ir a marchas y confrontar a las autoridades, esto ha pasado en el portal de Las Américas, Suba, Usme y Kennedy”, expresó López.

La mandataria también rechazó el ataque con objetos incendiarios a un bus amarillo del Servicio Integrado de Transporte Público de la capital, pues el articulado había comenzado a funcionar el pasado sábado. Por estos hechos, la Administración Distrital ofreció una recompensa de $20 millones por información que pueda dar con los responsables.

Lea también: “Recapacite Gustavo”: nuevo rifirrafe entre Claudia López y Petro.

Claudia López eres una rastrera de la peor calaña.

Yo no financio vándalos. Fueron 4.988 personas q donaron para

Proteger jóvenes a los que ud les manda el ejército y el ESMAD para q los maten y mutilen.

Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros.

Mediocre. pic.twitter.com/axmfsY0jEW — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 10, 2021

Frente a las declaraciones de la mandataria, Gustavo Petro aseguró que los ataques a Bolívar son de carácter electoral y dijo que Claudia López se eligió con el programa político de la Colombia Humana y gobernó con el programa del exalcalde Enrique Peñalosa.

“El ataque de Claudia contra Bolívar es electoral y trapero. Bolívar no les quita los ojos a los jóvenes. No destruye humedales y no le regala el dinero público a los operadores privados de Transmilenio”, manifestó el senador y líder de la Colombia Humana.