Pico y placa los sábados: Personería instaló mesa de diálogo con municipios de Cundinamarca

En medio de críticas y reacciones a la medida que anunció la Alcaldía de Bogotá de imponer pico y placa dos sábados al mes a vehículos matriculados fuera de jurisdicción de la capital, la Personería de Bogotá anunció la conformación de una mesa técnica, cuya finalidad es monitorear los efectos de la medida que ya causa revuelo en la región cundinamarquesa. ¿De qué trata?

Según lo anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán, a partir de 2026 la medida comenzará a aplicarse a los carros foráneos. Son dos días de pico y placa adicionales, los días sábado, y un aumento entre el 20 % y el 50 % en la tarifa por la exoneración de la restricción, conocida como pico y placa solidario.

La apuesta se inscribe en una contienda regional por qué municipio o ciudad, capta mayor cantidad de impuestos vehiculares. Se estima que el 30 % del parque automotor de la capital, están matriculados en Cundinamarca. No obstante, en el departamento, alcaldes ya han pedido replantear la restricción en vista de los efectos negativos que se avizoran. Por ejemplo, los alcaldes de Soacha y Chía, ya se mostraron inconformes: el primero, Julián Sánchez ‘Perico’, señaló que la medida impacta a sus habitantes directamente por su cercanía con la capital, “y no fue socializada con los municipios de la región”. Desde Chía, Leonardo Donoso señaló: “alcalde Galán, debemos unir y no dividir”.

Personería monitoreará la medida

Ante el panorama de incertidumbre y solicitud de diálogo, el personero de Bogotá lideró la creación de la “mesa de personerías”, con el fin de llevar un balance de los efectos de la restricción. A esta mesa ya asistieron, a una primera concertación, los municipios de Fusagasugá, Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Mosquera y Subachoque.

“Se acordó que esta mesa tendrá carácter permanente. Empezamos con el análisis del pico y placa de los sábados, pero seguiremos abordando otros asuntos de Bogotá y la región que afectan la vida cotidiana y los derechos de la ciudadanía”, informó la Personería.

Entre las primeras tareas iniciadas en la mesa, los representantes se encuentran fijando una estrategia de seguimiento a la medida. “Nuestro foco será medir los efectos de esta decisión sobre derechos fundamentales y derechos humanos: movilidad, trabajo, salud, educación y derechos de las familias que se ven afectadas por los desplazamientos entre Bogotá y los municipios vecinos”, agregó Andrés Franco, personero de Bogotá.

El funcionario, además, aseguró que, una vez se conozca el proyecto de acto administrativo de la medida, “instalaremos una mesa apoyada por expertos para hacer un análisis jurídico y constitucional riguroso y definir la forma de intervención de las personerías como agentes del Ministerio Público”.

Pico y placa en sábados y aumento del pico y placa solidario

1. Dos sábados al mes con pico y placa

Desde 2026, todo vehículo matriculado fuera de Bogotá deberá cumplir pico y placa dos sábados al mes. Para la Alcaldía, la medida pretende actuar como incentivo para que esos propietarios trasladen la matrícula a Bogotá y como limitación para quienes decidan omitirlo.

2. Aumento al pico y placa solidario

Por otro lado, a partir de enero de 2026, el costo del pico y placa solidario, que no es más que un pago para evitar la restricción de movilidad, tendrá un incremento que oscilará entre el 20 % y el 50 % para los vehículos matriculados fuera de Bogotá.

En términos prácticos, manejar en Bogotá sin matrícula distrital será cada vez más costoso, tanto por las restricciones como por las alternativas pagas para evitarlas.

¿Cuánto cuesta matricular o trasladar un carro a Bogotá?

Actualmente, la tarifa para matricular un carro nuevo en Bogotá cuesta COP 589.200, mientras que trasladar la matrícula cuesta COP 400.000. Vale la pena destacar que, si bien es más costoso que en municipios aledaños, al igual que el costo del impuesto (0,2 % por el sobrecosto para financiar la Región Metropolitana), el próximo año eso se podría ver compensar con el evitar la afectación por las nuevas disposiciones.

