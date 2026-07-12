Pico y placa regional en Bogotá este lunes 13 de julio: así regirá el ingreso a la ciudad

El pico y placa regional aplicará este lunes en los nueve corredores de ingreso a Bogotá por el retorno del puente festivo. Foto: As noticias

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Este lunes 13 de julio, con motivo del puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá, volverá a regir el pico y placa regional para el ingreso de vehículos a Bogotá, una medida con la que las autoridades buscan facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales corredores de acceso a la ciudad.

La restricción aplicará para todos los vehículos particulares que ingresen por los nueve corredores autorizados entre el mediodía y las 8:00 de la noche.

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Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado únicamente para los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricción para ingresar a la capital.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la medida se exponen a una multa de COP 633.200, además de la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normatividad vigente.

Como parte del Plan Retorno, las autoridades también implementarán otras medidas para agilizar la movilidad. Entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m. funcionará un reversible continuo entre Apulo (K32+000) y Mosquera-Puente Balsillas (K113+000). Asimismo, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. habrá un reversible en el corredor Mondoñedo-Soacha, con el propósito de facilitar el ingreso de vehículos a Bogotá.

Además, la Gobernación de Cundinamarca anunció el despliegue de drones de monitoreo en corredores estratégicos como Anapoima-La Mesa-La Gran Vía, el peaje Chusacá, la Autopista Sur y la glorieta de Toreros, en Mosquera, para hacer seguimiento en tiempo real al flujo vehicular y atender oportunamente cualquier emergencia.

Restricción para vehículos de carga

Las autoridades recordaron que durante este puente festivo también estará vigente la restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas.

Para el lunes 13 de julio, la medida regirá entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m. en los principales corredores nacionales. En la vía Bogotá-Villavicencio-Acacías la restricción será total y sin excepciones en ambos sentidos, mientras que en los corredores Bogotá-Fusagasugá-Melgar-Ibagué e Ibagué-Cajamarca-Calarcá-La Paila aplicará desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 a. m. del martes 14 de julio.

En Cundinamarca también habrá restricción para vehículos de carga en el corredor Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

No obstante, la medida no aplica para vehículos que transporten combustibles, oxígeno medicinal, alimentos perecederos, flores, maquinaria destinada a la atención de emergencias ni para otros automotores contemplados dentro de las excepciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

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