Capturan a dos hombres que fingieron ser pasajeros para robar un vehículo en Ciudad Bolivar

El operativo se realizó en Ciudad Bolívar luego de que la víctima y la comunidad alertaran sobre el presunto hurto. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Dos hombres, de 19 y 20 años, fueron capturados en flagrancia tras robarle el carro a un conductor, que prestaba servicio a través de una plataforma digital. El caso ocurrió en el barrio Protecho, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de solicitar el servicio y una vez se inició el recorrido, los señalados delincuentes habrían intimidado al conductor con un arma traumática para despojarlo del vehículo.

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La víctima logró alertar sobre lo ocurrido y, de manera simultánea, ciudadanos que presenciaron los hechos se comunicaron con la línea de emergencias 123. Gracias a esa información y a la rápida reacción de los uniformados adscritos al CAI Candelaria, los sospechosos fueron interceptados pocos minutos después y el vehículo fue recuperado.

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma traumática con siete cartuchos que, presuntamente, habría sido utilizada para cometer el hurto. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con el avance de la investigación.

Las verificaciones realizadas por la Policía establecieron que ambos registran antecedentes por hurto, hurto calificado y porte ilegal de armas. Asimismo, durante las audiencias preliminares fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a reportar de manera inmediata cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123.

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