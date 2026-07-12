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Capturan a dos hombres que fingieron ser pasajeros para robar un vehículo en Ciudad Bolivar

Los presuntos responsables intimidaron al conductor con un arma traumática. La rápida reacción de la comunidad permitió recuperar el automotor.

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Redacción Bogotá
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12 de julio de 2026 - 05:18 p. m.
El operativo se realizó en Ciudad Bolívar luego de que la víctima y la comunidad alertaran sobre el presunto hurto.
El operativo se realizó en Ciudad Bolívar luego de que la víctima y la comunidad alertaran sobre el presunto hurto.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá
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Dos hombres, de 19 y 20 años, fueron capturados en flagrancia tras robarle el carro a un conductor, que prestaba servicio a través de una plataforma digital. El caso ocurrió en el barrio Protecho, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de solicitar el servicio y una vez se inició el recorrido, los señalados delincuentes habrían intimidado al conductor con un arma traumática para despojarlo del vehículo.

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La víctima logró alertar sobre lo ocurrido y, de manera simultánea, ciudadanos que presenciaron los hechos se comunicaron con la línea de emergencias 123. Gracias a esa información y a la rápida reacción de los uniformados adscritos al CAI Candelaria, los sospechosos fueron interceptados pocos minutos después y el vehículo fue recuperado.

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma traumática con siete cartuchos que, presuntamente, habría sido utilizada para cometer el hurto. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con el avance de la investigación.

Las verificaciones realizadas por la Policía establecieron que ambos registran antecedentes por hurto, hurto calificado y porte ilegal de armas. Asimismo, durante las audiencias preliminares fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a reportar de manera inmediata cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123.

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