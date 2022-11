¡Pilas! Nuevas rutas de Transmilenio empiezan a operar en Portal Américas

La puesta en marcha de las nuevas rutas de Transmilenio se hace con la intención de mejorar el tráfico vehicular entre el Portal Américas y las troncales. Foto: El Espectador - GUSTAVO TORRIJOS

Buscando disminuir el tráfico vehicular entre el Portal Américas y las troncales de destino, la empresa Transmilenio pondrá en funcionamiento nuevas rutas y suspenderá algunos habituales a partir de este sábado 5 de noviembre.

“Serán simplificados los servicios expresos en el Portal Américas para que los desplazamientos de las y los usuarios sean más fáciles y ágiles teniendo en cuenta sus troncales de destino y buscando disminuir las congestiones en portales y estaciones”, señaló Transmilenio.

Los nuevos servicios para llegar a la troncal Caracas serán:

- Ruta A60 Calle 76: operará de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 9:30 p.m. y los domingos y festivos 4:00 a.m. a 10:00 p.m. En sentido contrario, tendrá el nombre de F60 Portal Américas, funcionará de lunes a domingos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Esta ruta contará con las siguientes paradas: Portal Américas, Tv. 86, Banderas, carrera 43, Ricaurte, De La Sabana, calle 26, calle 34, calle 45, Marly, calle 63 y calle 76.

-Ruta A61 calle 72: funcionará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 a.m. En sentido contrario, llevará el nombre de F61 Portal Américas y funcionará de lunes a viernes 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sus paradas son: Portal Américas, Patio Bonito, Banderas, Marsella, CDS –carrera 32, calle 19, av. 39, calle 57, Flores y calle 72.

Nuevas rutas para llegar a la troncal Norte:

-Ruta B26 Alcalá: prestará su servicio de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 9:00 a.m. En sentido contrario, con el nombre F26 Portal Américas funcionará de lunes a viernes 3:00 p.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sus paradas son: Portal Américas, Patio Bonito, Tv 86, Banderas, Mandalay, av. Américas – av. Boyacá, Héroes, calle 85Virrey, calle 100, calle 127 y Alcalá

-La ruta FB28 ajustará sus paradas para agilizar su recorrido, dejando de parar en las estaciones av. Chile, Simón Bolívar, U Nacional y CAD. El B28 Portal Norte operará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. y en sentido contrario, con el nombre F28 Portal Américas, prestará su servicio de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las paradas de esta ruta son: Portal Américas, Biblioteca el Tintal, Banderas, Marsella, zona Industrial, CDS – Cra 32, La Castellana, calle 106, Pepe Sierra, Prado, calle 146, calle 161 y Portal Norte.

Servicios que dejarán de operar en Portal Américas:

- B14 Portal Norte – F14 Portal Américas, que es cubierta por las rutas nuevas FA60 y FA61 para ir a la Caracas y, para ir al Norte, por la nueva FB26 y la FB28 ajustada.

- C29 Portal Suba – F29 Portal Américas, que es cubierta por las rutas nuevas FA60 y FA61 para ir a la Caracas y la ya existente CF19 para ir hasta Suba

- B52 Alcalá que es cubierta por la nueva ruta FB26 que lleva directo al norte

- F62 Portal Américas, que es cubierta por las rutas nuevas FA60 y FA61 para ir y volver de la Caracas

