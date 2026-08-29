Piques ilegales en Bogotá vuelven a generar quejas en Suba: piden más controles

Las denuncias por piques ilegales volvieron a encender las alertas en la avenida Boyacá, donde ciudadanos reclaman más controles durante la noche. Foto: Archivo particular

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Los piques ilegales vuelven a generar preocupación en el norte de Bogotá. En las últimas horas, ciudadanos denunciaron nuevas carreras clandestinas en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 170, en la localidad de Suba, y pidieron mayor presencia de las autoridades durante las noches y madrugadas.

Más de una decena de quejas circularon en redes sociales, donde habitantes del sector reportaron ruido, vehículos a alta velocidad y encuentros que alteran la tranquilidad de los barrios cercanos.

La problemática no se concentra únicamente en ese punto. Las denuncias también han señalado sectores de la Autopista Norte, la avenida Circunvalar y la calle 26 como escenarios recurrentes de estas prácticas.

Concejales piden operativos contra los piques

Ante las denuncias, concejales de Bogotá volvieron a pedirle a la Secretaría de Movilidad que refuerce los controles y actúe sobre los corredores donde ciudadanos reportan este tipo de encuentros.

“Los bogotanos perdieron el derecho a dormir. Hemos recibido múltiples denuncias de piques ilegales”, señaló la concejal Diana Diago, quien aseguró que quienes participan en estas actividades se organizan a través de redes sociales.

La cabildante también afirmó que alrededor de estos encuentros habría consumo de alcohol y drogas, aunque esas circunstancias deberán verificarlas las autoridades en cada caso.

Diago cuestionó qué estrategia tiene el Distrito para intervenir los puntos identificados y pidió que la respuesta no se limite a los controles automatizados de velocidad.

Por su parte, el concejal Samir Abisambra pidió medidas concretas para evitar que las carreras clandestinas se normalicen.

“Pedimos controles efectivos de velocidad, identificación de los vehículos y conductores involucrados, la imposición de comparendos e inmovilizaciones”, señaló.

En Cundinamarca ya hicieron operativos

Mientras Bogotá enfrenta nuevas denuncias, en Cundinamarca las autoridades desplegaron durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 un operativo sobre el corredor Mosquera–La Mesa, especialmente en sectores de Tena y San Antonio del Tequendama.

La intervención respondió a quejas de habitantes por motocicletas con resonadores durante la madrugada y por maniobras y carreras ilegales de vehículos modificados.

En el operativo participaron agentes de tránsito departamental, Policía, Ejército, Personería y la Alcaldía de Tena. Según el balance reportado, las autoridades impusieron 35 comparendos e inmovilizaron 27 vehículos.

El contraste vuelve a poner sobre la mesa la petición de los vecinos de Bogotá: más controles nocturnos, identificación de quienes participan en los piques y presencia permanente en los puntos donde las carreras se repiten.

¿Qué son los piques y por qué están prohibidos?

Los llamados piques son carreras improvisadas entre carros o motocicletas en vías públicas, generalmente asociadas con aceleraciones bruscas, exceso de velocidad y otras maniobras que pueden poner en riesgo tanto a quienes participan como a los demás actores viales.

El Código Nacional de Tránsito establece que las competencias deportivas en vías públicas requieren autorización previa de la autoridad de tránsito y medidas especiales de seguridad. Por eso, una carrera organizada de manera clandestina en una avenida no cuenta con las condiciones exigidas para este tipo de actividades.

Además, las autoridades pueden sancionar estas conductas bajo la infracción D07, que castiga a quien conduce realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en riesgo a personas o bienes. Para 2026, esta infracción tiene en Bogotá una multa de $1.266.100 y, en el caso de motocicletas, puede implicar la inmovilización.

Los participantes también pueden recibir otros comparendos si durante los piques exceden los límites de velocidad, incumplen requisitos técnico-mecánicos, circulan sin SOAT o llevan modificaciones no autorizadas. De hecho, los operativos que Bogotá ha realizado contra estas carreras han terminado con comparendos e inmovilizaciones por varias de estas conductas.

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